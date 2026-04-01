Gambie: Ouverture officielle de 'Diplomat Twin Towers' - Coût de l'opération - 1.7 milliards de dalasis

Un nouveau monument est apparu au sommet du zénith gambien avec l'inauguration officielle de 'Diplomat Twin Towers'. Un évènement sans précédent qui, selon le président Barrow, est un signe manifeste d'ambition, de progrès et de renouveau national.

Le président a déclaré lors de son discours d'ouverture que cette cérémonie représente plus que l'inauguration d'un bâtiment. Selon le président Barrow, ce bâtiment est la manifestation concrète d'un pays qui transforme ses rêves en réalité. « Le projet de construction de ce monument autrefois considéré comme une folie est dorénavant un succès, la preuve que découvrir des opportunités et oeuvrer pour leur matérialisation peut parfois surpasser les attentes. »

« D'un coût d'environ un milliard sept cents millions de dalasis, ce monument a été conçu pour accueillir plus de cinq cents occupants. Il comprend plus de quatre-vingt-dix appartements ainsi qu'un complexe commercial de plusieurs étages, et englobe à la fois un site résidentiel, un site commercial et un site dédié aux activités récréatives. La conception de ce monument, a-t-il fait remarquer, est une réponse directe à l'augmentation croissante de la population urbaine et à la demande incessante pour la création d'environnements habitables, modernes et sécurisés. »

Le président a signalé le fait que le projet a déjà créé plus de mille emplois et continuera de générer des opportunités d'emploi pendant sa phase d'exécution. Il a demandé plus d'investissements de ce genre car de tels projets donnent une image plus reluisante au pays tout en stimulant les activités économiques des populations.

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Ces tours comprennent un gymnase et un espace cybernétique, des plans étant déjà en cours pour un établissement médical de haute gamme et une usine de désalinisation de l'eau. Toutes ces propriétés feront de ce site une plaque tournante innovatrice et productive. Le président Barrow a déclaré que ce développement s'aligne avec le Plan de Développement National 'YIRIWA' du gouvernement qui accorde la priorité aux infrastructures, à la croissance du secteur privé, et à la création d'emplois.

Mme Fatim Badjie, présidente directrice générale d'ACE Communications Executive, a révélé que ce projet est la conclusion d'un voyage de neuf ans plein de foi, de persistance et d'audace. Elle a déclaré que ce monument a été conçu en vue de créer des espaces modernes dédiés aux affaires car la plupart des entreprises commerciales étaient éparpillées et occupaient des espaces sous location.

Aujourd'hui, a-t-elle déclaré, ce monument est la preuve que la Gambie se tient prête à accomplir des projets d'une telle envergure et que la demande pour la création d'espaces modernes et propices à l'essor des entreprises commerciales est palpable. Elle a également annoncé la création de la société Khidira Developments, qui sera non seulement responsable de la gestion de ce monument, mais également en charge de la conception et de la mise en oeuvre de projets similaires.

Mme Badjie a dédié ce monument à son père, l'ambassadeur Dembo Mankamang Badjie, qui a consacré sa vie professionnelle à la nation gambienne et a inspiré ce projet.

Mr Khimji V. Pindoria représentait la société Swami Internationale. Il a salué l'environnement stable et propice aux affaires qui règne dans le pays, notant que le projet reflète la foi et la confiance des investisseurs en l'avenir de la Gambie. Il a révélé que les espaces résidentiels sont déjà combles, tandis que les espaces commerciaux sont sur le point d'afficher complet.

A la fin de la cérémonie, le président Barrow a exhorté les Gambiens, notamment les jeunes, à saisir l'initiative et à poursuivre les opportunités avec détermination. Il a soutenu que des accomplissements tels que 'le Diplomat Twin Towers' démontrent ce qui est possible lorsque l'on met de la foi dans tout ce que l'on veut entreprendre. Le président est de la ferme opinion que la foi doit être soutenue par l'action.