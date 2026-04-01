Congo-Brazzaville: Leadership - Un panel prône la synergie entre les genres

La question du leadership féminin et de l'apport masculin a été au centre d'un panel mixte organisé dans le cadre du Forum national sur la masculinité positive « Pacte du 8 mars », réunissant plusieurs intervenants issus de divers horizons professionnels. Les échanges ont porté sur la nécessité de promouvoir une approche collaborative entre hommes et femmes dans les sphères de décision.

Modéré par la journaliste Gloria Imelda Lossele, également secrétaire générale de l'Union des femmes des médias du Congo, le panel s'est articulé autour du thème « Leadership féminin et apport masculin : rivalité ou synergie ? ». Dès l'entame, la modératrice a orienté les discussions vers une réflexion dépassant les clivages traditionnels liés au genre, en mettant en avant la notion de co-construction du leadership.

Tour à tour, les panélistes Christine Makany, Jules Ntumba, Francis Kandza, Messilah Nzoussi, Prince-Elidad Mode Elenga, Bienvenu Mombouli ainsi que d'Amour Welcom ont contribué à nourrir une réflexion approfondie sur les dynamiques de collaboration entre hommes et femmes dans le leadership. Ils ont pour ainsi dire livré leurs analyses, mettant en lumière les enjeux et les leviers d'un leadership partagé.

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Dans leurs interventions, ils ont souligné que la perception de rivalité entre hommes et femmes repose souvent sur des constructions sociales, des stéréotypes ou encore des incompréhensions liées aux rôles traditionnellement assignés. Toutefois, ils ont insisté sur le fait que ces tensions peuvent être transformées en opportunités, dès lors que les compétences et les complémentarités sont reconnues et valorisées.

Les échanges ont également mis en évidence le rôle central de la communication, considérée comme un levier essentiel pour instaurer un climat de confiance et favoriser une collaboration efficace. À ce titre, l'absence de dialogue, les préjugés ou encore les conflits d'ego ont été identifiés comme des freins majeurs à une synergie durable.

Abordant la question de la nouvelle génération, les intervenants ont appelé à un changement de paradigme, en encourageant des modèles de leadership basés sur la collaboration plutôt que sur la confrontation. Ils ont insisté sur la nécessité d'éduquer et d'inspirer les jeunes à adopter des postures inclusives, favorisant l'écoute, le respect mutuel et la co-responsabilité. En effet, ce panel aura ainsi permis de repositionner le débat, en invitant à dépasser la logique de rivalité pour construire, ensemble, un leadership plus inclusif, porteur d'avenir.

Dans cette dynamique, l'initiatrice du forum et présidente de Women Center, Mondésire Ikando, a rappelé la vision portée par cette rencontre. Selon elle, ce forum ambitionne avant tout de contribuer à une transformation durable des mentalités, en valorisant le leadership féminin tout en impliquant activement les hommes dans cette dynamique. « Ces derniers ne sont pas en marge, mais bien des acteurs clés du changement, capables de fédérer, d'accompagner et de co-construire, aux côtés des femmes, une société congolaise plus égalitaire, inclusive et exempte de violences » , a- t-elle souligné.

Enfin, il est ressorti de ces échanges que la synergie entre hommes et femmes constitue un levier essentiel pour un développement durable. Au terme des échanges, un consensus s'est dégagé que le leadership ne saurait être envisagé comme une compétition entre les genres, mais comme une responsabilité partagée. Il sied de préciser que ce moment s'est clôturé par « l'Acte de lumière », un moment symbolique marqué par la nomination des panélistes en qualité d'ambassadeurs officiels de l'événement.

À cette occasion, ces derniers ont concrétisé leur engagement en apposant leurs signatures dans le Livre d'or dédié au forum.