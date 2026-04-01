Congo-Brazzaville: Présidentielle de mars - Emmanuel Macron félicite Denis Sassou N'Guesso

Le président français, Emmanuel Macron, a adressé ses félicitations au chef de l'Etat congolais, Denis Sassou N'Guesso, pour sa réélection à l'occasion du scrutin présidentiel des 12 et 15 mars derniers.

« Je vous adresse, ainsi qu'à l'ensemble du peuple congolais, mes chaleureuses félicitations pour votre réélection et vous forme mes voeux les plus sincères de succès dans l'exercice de votre nouveau mandat à la présidence de la République du Congo », a écrit le président Emmanuel Macron.

La France et le Congo sont liés par les relations notables. Le chef de l'Etat français a émis le voeu de continuer à se développer les partenariats conclus entre les deux pays, tout en soulignant les liens historiques avec notamment le rôle de capitale de la France libre joué par Brazzaville, capitale du Congo, pendant la Seconde Guerre mondiale.

Il a réaffirmé « la pleine disposition de la France à poursuivre avec la République du Congo des actions de coopération concrètes et structurantes, contribuant au développement de nos économies respectives, au bénéfice de la jeunesse de nos nations ».

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Le président Emmanuel Macron a également salué l'engagement personnel du chef de l'Etat congolais en faveur de la protection de l'environnement. La France, a-t-il indiqué, est prête à accompagner les efforts engagés par le Congo dans la préservation de ses forêts.

« La création de l'Académie internationale de lutte contre la criminalité environnementale que nous développons conjointement illustre l'ambition de faire de votre pays une référence en la matière, conformément à votre vision », a dit Emmanuel Macron.