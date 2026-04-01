Congo-Brazzaville: Insertion professionnelle - « La DGJ chez vous », un espace de conseil et d'orientation des jeunes

Le ministère en charge de la jeunesse vient de lancer le programme « La DGJ chez vous », une initiative visant, entre autres, à briser les codes de la bureaucratie en se rapprochant de plus en plus des usagers.

C'est désormais officiel. Il n'est plus question pour les jeunes de frapper aux portes de l'administration, car la direction générale de la jeunesse vient de mettre en place un dispositif permettant à l'administration de se rapprocher des usagers. Le programme « La DGJ chez vous » prendra désormais le relais dans les rues, les foyers et les espaces communautaires.

Ainsi, il n'est plus rare de constater à Brazzaville des tentes dressées à la hâte ou à l'ombre des structures locales. Autour de ces espaces, des discussions liées aux problèmes des jeunes, notamment la formation, l'engagement citoyen, l'insertion professionnelle. Tout ceci pour faciliter la tâche à une jeunesse souvent en quête de boussole.

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Une initiative porteuse d'espoir permettant à la Direction générale de la jeunesse, placée sous le management de Jycert Rochar Loukanou, d'être en contact direct avec les jeunes. L'objectif étant de créer un cadre d'interaction fluide où chaque attente trouve une oreille attentive. Ainsi, on y observe des visages attentifs, des mains qui se lèvent pour témoigner de l'adhésion des jeunes à cette initiative. Surtout pour une jeunesse qui a besoin d'accompagnement, de repères et d'opportunités concrètes.

En effet, cette approche de proximité est non seulement pertinente mais essentielle, car elle permet de structurer les énergies, d'encourager l'engagement citoyen et de relever le potentiel immense des jeunes. « La dynamique "La DGJ chez vous" mérite d'être saluée à juste valeur. Elle incarne une volonté réelle de rapprocher les institutions de la jeunesse, en allant à sa rencontre, en écoutant ses réalités et en valorisant ses initiatives.

La présence et l'implication personnelle du directeur général de la jeunesse dans cette démarche témoignent d'un leadership de terrain, proche des jeunes et très attentif à leurs aspirations. C'est un signal fort, qui renforce la confiance et donne du sens à l'action publique », a témoigné un des usagers de l'administration.