Ethiopie: Le Forum sur l'agenda du Tigray s'est ouvert à Addis-Abeba

Addis-Abeba — La première série du forum de consultation de la Commission éthiopienne pour le dialogue national (ENDC), visant à rassembler les agendas des parties prenantes du Tigré, a été lancée aujourd'hui à Addis-Abeba.

Ce forum de trois jours a pour objectif de recueillir les points de vue, préoccupations et priorités des participants de la région du Tigré, afin d'alimenter le processus plus large du dialogue national.

Lors de l'ouverture, le commissaire en chef Mesfin Araya a souligné que cette consultation est cruciale pour concevoir des solutions pratiques, durables et adaptées aux défis urgents auxquels le pays est confronté.

Il a rappelé que le dialogue demeure au coeur de la construction d'une culture de consensus et de compréhension mutuelle.

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En se référant aux consultations déjà menées dans d'autres régions et auprès des Éthiopiens de la diaspora, il a insisté sur l'importance de ce processus pour le Tigray, qui jouera un rôle déterminant dans le succès du dialogue national et la résolution des problèmes de longue date.

Mesfin Araya a précisé que la commission conduira ces consultations de manière indépendante et impartiale, en assurant une large participation et en accueillant des perspectives diverses.

Il a encouragé les parties prenantes à s'impliquer activement et à partager leurs opinions, affirmant que toutes les contributions seront intégrées dans les discussions.

Par ailleurs, les participants sont invités à désigner des représentants qui prendront part à la prochaine conférence nationale de consultation.