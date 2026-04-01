Ethiopie: Le pays attire 13,1 milliards de dollars d'investissements

Addis-Abeba — L'Éthiopie a conclu des accords d'investissement totalisant 13,1 milliards de dollars lors du forum Investir en Éthiopie 2026, a annoncé le Bureau du Premier ministre.

Selon le Bureau, ce résultat témoigne de la forte dynamique économique du pays et reflète la confiance croissante des investisseurs internationaux dans l'économie éthiopienne.

Dans un communiqué publié sur sa plateforme officielle X, le Bureau a qualifié ce succès d'« avancée historique » pour l'attraction de capitaux étrangers et la consolidation de la trajectoire de croissance nationale.

Ces accords ont été conclus avec des partenaires en Chine, Pologne, Inde, Singapour et Kenya, et couvrent des secteurs stratégiques tels que les énergies renouvelables, l'exploitation minière et l'ammoniac vert, illustrant la diversité des opportunités générées par les réformes économiques en cours.

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Le communiqué souligne que le programme national de réformes économiques porte ses fruits de manière tangible, grâce à des mesures favorisant un climat d'investissement attractif.

Parmi celles-ci figurent la libéralisation de la monnaie, l'ouverture des secteurs bancaire et des télécommunications, le développement de zones économiques spéciales modernes et l'amélioration de l'accès aux marchés internationaux via la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

Le Bureau a également noté les progrès significatifs dans les secteurs stratégiques du pays.

L'Éthiopie exploite ses vastes ressources en énergies renouvelables, notamment via le Grand barrage de la Renaissance, pour développer la production d'énergie solaire et d'hydrogène, tout en renforçant la productivité minière.

L'expansion industrielle se poursuit grâce aux zones économiques spéciales, tandis que le secteur des technologies de l'information et de la communication favorise une transformation numérique rapide.

Le communiqué met en avant le rôle de l'Éthiopie comme destination de choix pour le commerce et le tourisme mondiaux, grâce à une meilleure connectivité assurée par Ethiopian Airlines et à la richesse de son patrimoine culturel et historique.

Le Bureau a enfin encouragé les investisseurs et partenaires internationaux à renforcer leur engagement, affirmant que le pays est aujourd'hui plus ouvert, compétitif et prêt à faire des affaires que jamais auparavant.