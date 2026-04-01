Ethiopie: Gedion, ministre des Affaires étrangères, a rencontré le directeur adjoint de Rosatom

Addis-Abeba — Gedion Timothewos, ministre des Affaires étrangères, a rencontré aujourd'hui Nikolay Spassky, directeur général adjoint du groupe public russe Rosatom.

Le ministre des Affaires étrangères, Gedion, a mis en avant la solidité des relations historiques entre l'Éthiopie et la Fédération de Russie, soulignant qu'elles constituent un socle favorable au développement de partenariats dans des projets stratégiques de long terme.

Il a par ailleurs salué les avancées enregistrées à la suite de la signature, en septembre dernier, de l'accord de coopération dans le domaine du nucléaire entre les deux pays.

De son côté, Nikolay Spassky a informé le ministre de la signature récente d'une feuille de route stratégique dédiée au développement de l'énergie nucléaire entre l'Éthiopie et la Fédération de Russie.

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Le commissaire de la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire, Sandokan Debebe, a également précisé que les échanges avec la délégation russe se sont concentrés sur les modalités concrètes de mise en oeuvre de l'accord conclu en septembre, portant sur l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire.

En outre, la Commission éthiopienne de l'énergie nucléaire et Rosatom ont officialisé, le 31 mars 2026, la signature de cette feuille de route stratégique.

Ce document définit un cadre commun assorti d'un plan d'action détaillant les orientations futures de la coopération entre les deux parties.