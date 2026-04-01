Ethiopie: La délégation éthiopienne fait progresser les négociations avec la Banque de Chine sur le financement de l'aéroport.

1 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Une délégation éthiopienne réunissant le Groupe Ethiopian Airlines et le Ministère des Finances a rencontré la Banque de Chine dans le cadre d'échanges productifs sur le financement du nouveau projet d'aéroport.

Dans une publication diffusée sur les réseaux sociaux, le Ministère des Finances a indiqué que, lors de cette réunion, la délégation éthiopienne a présenté un état d'avancement détaillé du projet, couvrant notamment la conception technique, le calendrier de mise en oeuvre ainsi que la structure globale de financement.

Elle a également mis en avant les progrès récents réalisés dans la préparation du projet, notamment les initiatives d'optimisation visant à améliorer l'efficacité, à renforcer sa bancabilité et à garantir sa viabilité budgétaire à long terme.

Le Groupe Ethiopian Airlines a, pour sa part, insisté sur la portée régionale du projet, mettant en exergue son potentiel à consolider la position de l'Éthiopie comme hub aérien de premier plan, tout en soutenant le commerce, le tourisme et la croissance économique globale.

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De son côté, la Banque de Chine a manifesté un fort intérêt pour accompagner le projet, en soulignant son expérience récente dans le financement d'infrastructures aéroportuaires ainsi que son orientation stratégique vers des projets à fort impact en Afrique.

Elle a également relevé l'alignement du projet avec ses priorités et son expertise en matière de financement d'infrastructures de transport de grande envergure.

Par ailleurs, la Banque a confirmé être en contact étroit avec la Banque africaine de développement, agissant en qualité de chef de file arrangeur du projet, afin de mieux appréhender le cadre de financement et d'identifier des pistes de collaboration.

Les échanges ont notamment porté sur les différentes options de financement, la coordination avec les bailleurs potentiels ainsi que la conformité aux exigences de diligence raisonnable.

Les deux responsables ont convenu de poursuivre une collaboration étroite afin de faire progresser efficacement les discussions techniques et financières.

Ils ont souligné l'importance d'un partage continu d'informations et d'une coopération active en vue de positionner la Banque de Chine comme un partenaire potentiel du montage financier.

La réunion s'est achevée sur un engagement commun à travailler conjointement pour favoriser la participation de la Banque au financement et à la mise en oeuvre réussie du projet.

Lire l'article original sur ENA.

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