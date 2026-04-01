Ethiopie: Le pays met les bouchées doubles pour transformer son agriculture et garantir sa souveraineté alimentaire

Addis-Abeba — L'Éthiopie accélère la transformation de son agriculture pour atteindre la souveraineté alimentaire, ont déclaré des responsables lors d'une table ronde de haut niveau consacrée à la « Productivité agricole pour la souveraineté alimentaire ».

Ce forum, organisé conjointement par l'Agence de presse éthiopienne et l'Institut éthiopien de transformation agricole, a rassemblé des parties prenantes majeures afin de faire le point sur les avancées réalisées, valoriser les succès enregistrés au cours des huit dernières années et tracer les orientations stratégiques en faveur d'un développement agricole durable.

En ouverture des échanges, le secrétaire d'État à l'Agriculture, Fikru Regassa, a rappelé l'importance centrale de l'agriculture dans l'économie nationale et le système alimentaire du pays.

Il a souligné que ce secteur demeure le pilier de l'Éthiopie, faisant vivre plus de 130 millions de personnes.

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Selon lui, l'agriculture contribue à hauteur de 31 % du PIB, emploie 63 % de la population active et fournit près de 60 % des intrants nécessaires à d'autres industries majeures, ce qui en fait un levier essentiel du développement national.

Toutefois, malgré ce rôle stratégique, le secteur agricole a longtemps été confronté à des contraintes structurelles, notamment une forte dépendance aux précipitations et une vulnérabilité accrue aux effets du changement climatique.

À cela s'ajoutent des pratiques agricoles traditionnelles marquées par une faible productivité et une orientation vers la subsistance, limitant ainsi son plein potentiel.

Néanmoins, Fikru Regassa a indiqué que les réformes engagées ces dernières années commencent à porter leurs fruits.

Il a précisé que, dans le cadre de l'agenda national de réforme économique, l'agriculture figure désormais parmi les secteurs les plus dynamiques et performants du pays.

Parmi les avancées majeures évoquées figure la transformation de la production de blé, impulsée sous le leadership du Premier ministre Abiy Ahmed.

Le passage d'une agriculture dépendante des pluies à une production irriguée à grande échelle a permis au pays de se rapprocher significativement de l'autosuffisance en blé.

Dans le même temps, l'Initiative Héritage Vert a acquis une reconnaissance internationale grâce à ses contributions à la résilience climatique, à la restauration des terres dégradées et à l'amélioration de la productivité agricole, notamment à travers des campagnes massives de reboisement et de conservation des sols.

Le gouvernement a également renforcé ses actions dans le domaine de l'élevage à travers l'initiative Lemat Trufat (« Abondance du panier »), visant à accroître la production et à améliorer les indicateurs nutritionnels.

Malgré ces progrès, les responsables ont reconnu que les performances du secteur restent en deçà des ambitions nationales.

Fikru Regassa a ainsi souligné que le pays intensifie désormais des interventions ciblées afin d'atteindre une souveraineté alimentaire complète, tout en augmentant les recettes d'exportation grâce à la diversification des filières agricoles stratégiques.

De son côté, le directeur général de l'Agence de nouvelle éthiopienne, Seife Deribe, a mis en avant le rôle de l'institution dans l'orientation du discours national et la promotion des priorités de développement.

Il a insisté sur le fait que l'amélioration de la productivité agricole constitue un enjeu clé, non seulement pour garantir la sécurité alimentaire, mais aussi pour redéfinir l'image internationale de l'Éthiopie et réduire sa dépendance historique à l'aide extérieure.

Selon lui, atteindre la souveraineté alimentaire est essentiel pour renforcer la confiance nationale et transformer durablement la trajectoire de développement du pays.

Ce forum, organisé en collaboration avec l'Institut éthiopien de transformation agricole, s'inscrit ainsi dans une dynamique nationale coordonnée visant à promouvoir l'innovation agricole et à assurer une durabilité à long terme.