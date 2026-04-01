Afrique: Gitex Africa 2026 - Le continent numérique se retrouve à Marrakech

La 4e édition de Gitex Africa Morocco se tiendra du 7 au 9 avril 2026 à Marrakech au Maroc. Elle rassemblera de 1 450 entreprises exposantes et startups, ainsi que des participants provenant de plus de 130 pays dont la Côte d'Ivoire.

Selon les organisateurs, l'édition 2026 se distingue par une présence internationale élargie, avec de nouveaux pays participants, dont la Croatie, la Tchéquie, le Danemark, la Guinée, la Hongrie, le Luxembourg, la Thaïlande et la Zambie.

Placé sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI, l'événement est organisé, sous l'autorité du ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l'administration, par l'Agence de développement du digital (Add) et Kaoun International, organisateur mondial des événements Gitex.

« Cette année, l'événement franchit un cap décisif en passant du temps de la réflexion à celui de la mise en oeuvre. Il s'impose désormais comme une plateforme majeure de coopération panafricaine, où l'innovation mondiale rencontre les enjeux de souveraineté du continent, afin d'accélérer le déploiement de solutions numériques à fort impact capables de poser les fondations de la résilience économique future de l'Afrique », indique un communiqué des organisateurs.

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Selon le document, l'intelligence artificielle devrait générer 1 200 milliards de dollars de valeur pour l'économie africaine à l'horizon 2030, Gitex Africa Morocco entend libérer le potentiel d'innovation partagé, renforcer l'intégration panafricaine et consolider la place de l'Afrique parmi les nouvelles forces motrices du leadership technologique mondial.

Libérer le potentiel

Pour les organiseurs, dans le prolongement d'une année 2025 marquée par une dynamique exceptionnelle, avec 3,9 milliards de dollars levés par les startups africaines, Gitex Africa Morocco entend renforcer la prochaine génération d'entreprises à forte croissance à travers « North Star Africa », la plus grande vitrine dédiée aux startups du continent.

Son programme de scale-up, ses académies de talents, son initiative en faveur de la diaspora ainsi que ses ateliers de formation pratique permettront d'accompagner concrètement les entrepreneurs au Maroc et à travers l'Afrique. Plus de 800 startups locales et internationales disposeront ainsi d'une plateforme pour présenter leurs solutions, accélérer leur croissance et accéder à des opportunités de financement.

Gérant collectivement plus de 350 milliards de dollars d'actifs sous gestion, plus de 400 investisseurs internationaux issus de plus de 40 pays participent à l'événement, à la recherche d'opportunités à forte croissance, prêtes à l'investissement et capables de se développer à l'échelle de l'Afrique et au-delà.

L'avenir numérique de l'Afrique

En 2026, Gitex Africa Morocco, les organisateurs inaugurent de nouveaux espaces sectoriels et renforce plusieurs de ses pôles existants, en écho aux priorités technologiques les plus dynamiques du continent.

Parmi les nouveautés figurent les infrastructures intelligentes pour data centers, conçues pour répondre aux insuffisances structurelles qui freinent encore le développement de l'économie numérique africaine, ainsi que l'espace consacré à la fintech et au futur de la finance, qui mettra en lumière les solutions de mobile money, l'inclusion financière propulsée par l'intelligence artificielle et les paiements transfrontaliers.

Le programme accueillera également un espace dédié à la mobilité du futur, autour des solutions de transport électrique, autonome et connecté, ainsi qu'un pôle Sports Tech, mettant en avant les infrastructures sportives intelligentes, les technologies d'optimisation de la performance des athlètes et les nouveaux formats d'engagement des fans.

La scène principale de Gitex Africa Morocco mettra à nouveau l'accent sur la cybersécurité, avec un programme dédié élaboré en partenariat avec la Direction Générale de la Sécurité des Systèmes d'Information (Dgssi) du Maroc.

Le sommet Strategic Digital Defence AI Readiness (Star) réunira des échanges de haut niveau visant à doter les entreprises, les industries et les économies numériques émergentes en Afrique des cadres nécessaires pour protéger les infrastructures critiques face à des menaces de plus en plus sophistiquées, pilotées par l'intelligence artificielle.