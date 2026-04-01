Congo-Brazzaville: Mondial 2026 - Le pays en liesse, 52 ans après leur dernière participation

La République démocratique du Congo vibre au rythme de la célébration nationale. Au lendemain de la qualification historique des Léopards pour la Coupe du monde 2026, le gouvernement congolais a décrété la journée du mercredi 1er avril 2026 fériée, chômée et payée sur toute l'étendue du territoire.

Cette décision, annoncée par le ministère du Travail, vise à permettre à la population de célébrer cet exploit dans l'unité, la ferveur et la fierté nationale.

Retenue pour les barrages, la sélection congolaise a validé son ticket au terme d'une rencontre décisive disputée le mardi 31 mars 2026 à Guadalajara, au Mexique, face à l'équipe de la Jamaïque. Les Léopards se sont imposés sur le score de 1-0.

La République Démocratique du Congo (Rdc) signe à travers cette victoire signe son retour sur la scène mondiale, 52 ans après sa dernière participation.

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Rappelons qu'en 1974 les léopards, d'alors de la Rdc appelés Zaïre, étaient la première et seule équipe d'Afrique subsaharienne à atteindre cette compétition mondiale de la FIFA 1974, organisée en Allemagne de l'Ouest.

Leur parcours qualificatif avait été remarquable, notamment grâce à une victoire décisive (2-0) face à l'équipe du Ghana de football lors de la phase finale africaine. Cette qualification intervenait peu après leur sacre à la Coupe d'Afrique des nations 1974, confirmant leur domination continentale à l'époque.

Lors de cette phase finale, le Zaïre avait été versé dans un groupe relevé aux côtés du Brésil, de l'Écosse et de la Yougoslavie. Malgré trois défaites (2-0 contre l'Écosse, 3-0 contre le Brésil et 9-0 face à la Yougoslavie), cette participation demeure un symbole fort pour le football africain.

Depuis 1974, la RDC n'était plus parvenue à se qualifier pour une Coupe du monde, malgré plusieurs performances honorables sur la scène continentale, notamment en Coupe d'Afrique des nations.

Cette qualification pour l'édition 2026 vient donc récompenser des décennies d'efforts et ravive la fierté d'un peuple passionné de football. En décrétant une journée fériée exceptionnelle, les autorités congolaises ont voulu marquer l'importance de cet événement historique.

La RDC renoue ainsi avec son histoire et s'offre une nouvelle page à écrire sur la scène mondiale