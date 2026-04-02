Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 2 Avril 2026

revue de presse

Burundi - Bujumbura sous le choc après l'explosion d'un dépôt militaire

Bujumbura a été le théâtre d'une catastrophe d'une ampleur dramatique dans la nuit de mardi à mercredi. Un incendie dans le principal dépôt de munitions de la Force de défense nationale burundaise (FDNB), situé à Musaga, un quartier densément peuplé du sud de la ville, a déclenché une série d'explosions qui ont coûté la vie à plusieurs dizaines de personnes, selon des sources sécuritaires.

Selon un porte-parole de l'armée, l'incident serait imputable à un « accident électrique ». (Source Africanews)

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Ghana - Plus de 600 candidats en lice pour devenir le nouveau sélectionneur national

La Fédération ghanéenne de football a enregistré un afflux massif de candidatures pour le poste de sélectionneur des Ghana, laissé vacant après le limogeage de Otto Addo. Le président de l'instance, Kurt Okraku, a confirmé avoir reçu plus de 600 dossiers, preuve de l'attractivité de l'un des postes les plus exposés du football africain. « Nous avons reçu plus de 600 candidatures pour le poste d'entraîneur des Black Stars », a-t-il confié à 3Sports.

Cette vacance fait suite à une série de résultats décevants, notamment les revers concédés face à l'Autriche et à l'Allemagne, qui ont précipité le départ d'Otto Addo à Stuttgart. Face à cet engouement, la GFA s'apprête à lancer un processus de sélection rigoureux afin d'établir une liste restreinte de candidats, mêlant profils locaux et techniciens étrangers. (Source Beninwebtv)

Tchad - Mahamat Idriss Déby Itno nomme un nouveau gouvernement

La présidence de la République a dévoilé, ce 1er avril 2026, la composition du nouveau gouvernement dirigé par le Premier ministre reconduit, Allah Maye Halina. Limane Mahamat devient vice-Premier ministre chargé de l'Administration du territoire et de la Décentralisation.

Ce remaniement se caractérise par l'entrée de nouvelles figures et le retour de certaines personnalités, avec sept départs et huit nouvelles nominations au sein d'une équipe gouvernementale désormais composée de 37 membres. (Source Tchad Infos)

Tanzanie - Polémique autour de la nomination de l'ancien président Kikwete à l'UA

Dans la lettre officielle de deux pages adressée à l'Union africaine, Chadema se dit « profondément préoccupé » par la nomination de Jakaya Kikwete au poste de Haut représentant pour la corne de l'Afrique et la mer rouge.

En cause, le passé de l'ancien président de la Tanzanie. Le parti d'opposition l'accuse d'avoir entravé la mise en place de la Constitution du pays. Il pointe également du doigt sa proximité avec la présidente tanzanienne actuelle comme l'explique John Kitoka, directeur des Affaires etrangères et de la diaspora de Chadema. (Source RFI)

La société britannique Emmerson réclame 1,2 milliard de dollars au Maroc : un arbitrage explosif devant la Banque mondiale

Une affaire d'arbitrage international place le Maroc sous les projecteurs économiques et juridiques. La société minière britannique Emmerson PLC réclame plus d'un milliard de dollars au royaume. Elle a porté l'affaire devant un organe relevant du Groupe de la Banque mondiale. La société estime que son projet stratégique de potasse a été injustement bloqué. Elle a porté l'affaire devant le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements. (Source Afrik.com)

Le Kenya ouvre une enquête sur les lunettes connectées Ray-Ban Meta pour atteinte à la vie privée

Le gouvernement kényan enquête sur les lunettes connectées Ray-Ban Meta, accusées de récupérer des données sur leurs propriétaires en enregistrant leur vie à leur insu, y compris dans leurs moments les plus privés, a indiqué mardi une organisation kényane de défense des droits en ligne, The Oversight Lab.

Les médias suédois Svenksa Dagbladet et Goteborgs-Posten ont révélé fin février que des images collectées dans le monde entier par ces lunettes - certaines montrant des scènes intimes, violentes, ou des données confidentielles, comme des numéros de comptes bancaires, aboutissaient à Nairobi, où des employés kényans d'une entreprise sous-traitante devaient les examiner afin notamment d'entraîner l'intelligence artificielle (IA) les faisant fonctionner. (Source Africaradio)

RDC - Élection d'un membre du Sénat et nouvelle Constitution

Parmi les candidats à ce poste figure le sénateur Norbert Basengezi Katintima. En dépit du fait qu'il soit sous sanctions américaines pour corruption et atteinte au processus démocratique, le sénateur a déposé sa candidature au bureau de l'Union sacrée de la nation qui désignera le candidat de la majorité.

Cette élection au bureau du Sénat est organisée au moment où les débats sur une probable modification de la constitution divisent les Congolais. Ce projet émane de la famille politique du président Félix Tshisekedi. Christian Lumu Lukusa, cadre de L'union pour la démocratie et le progrès social (UDPS, parti du président Félix Tshisekedi) affirme que le projet de réforme répond aux aspirations des Congolais. (Source DW)

La justice française refuse l'extradition de Halima Ben Ali vers la Tunisie

La justice française a refusé de remettre à la Tunisie Halima Ben Ali, cadette de l'ex-autocrate tunisien, selon un délibéré rendu mercredi par la cour d'appel de Paris, compétente en matière d'extradition. Les autorités tunisiennes accusaient principalement d'infractions financières Halima Ben Ali, interpellée à l'automne 2025 dans un aéroport parisien. Lors des débats sur la demande d'extradition vers la Tunisie, son avocate, Me Samia Maktouf, avait assuré que renvoyer sa cliente en Tunisie reviendrait à «une condamnation à mort».

«Cette décision est un immense soulagement, la justice est passée et nous ne pouvons qu'être satisfaits que la justice prenne une décision conforme au droit», a déclaré son avocate à l'issue de ce délibéré mercredi. (Source LSI Africa)

Un accord entre les États-Unis et le Cameroun aurait permis de monnayer l'expulsion de migrants

C'est un accord d'argent contre expulsion de migrants qu'a révélé l'enquête du journal américain The New York Times. Selon le média, l'administration du président américain Donald Trump a versé 30 millions de dollars à l'agence des Nations unies pour les réfugiés (HCR) au Cameroun, en l'échange de l'expulsion de migrants à Yaoundé. En l'échange de cet argent, Washington serait resté silencieux face à la répression meurtrière des manifestants ordonné par le gouvernement camerounais lors de la crise post-électorale, en octobre dernier. (Source TV5 Monde Afrique)

Afrique de l'Ouest - 45 millions d'euros de l'UE pour 2 corridors

Le Forum d'Affaires UE-Régional Corridors, clôturé ce 1er avril 2026, a scellé un appui financier majeur de l'Union européenne (UE) pour moderniser les axes Abidjan-Lagos et Abidjan-Ouagadougou. Un investissement stratégique pour fluidifier le commerce régional.

Du 30 mars au 1er avril 2026, près de 800 participants, représentants de la Côte d'Ivoire, du Ghana, du Togo, du Bénin, du Nigéria, du Burkina Faso et de l'Union européenne (UE), se sont réunis à Abidjan pour redessiner l'avenir des transports en Afrique de l'Ouest. (Source APA News)