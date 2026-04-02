Afrique Centrale: Forum Economique RDC-Angola - Judith Suminwa exige des actes aux résultats tangibles

La Première Ministre Judith Suminwa Tuluka a procédé, hier mercredi 1er avril 2026, à l'ouverture des travaux du troisième Forum économique entre la République Démocratique du Congo et la République d'Angola, axé sous le thème de l'intégration sous-régionale et du développement du commerce transfrontalier.

Trois axes stratégiques au coeur des échanges. Organisé conjointement par les ministères de l'Économie des deux pays, ce rendez-vous s'articule autour de trois axes majeurs : la facilitation des transactions financières, considérée comme un levier essentiel pour dynamiser les échanges commerciaux ; la lutte contre la contrebande, en vue de sécuriser et formaliser les circuits économiques ; ainsi que le développement du corridor stratégique Dilolo-Lobito, une opportunité stratégique pour la sous-région.

Judith Suminwa exige du concret. Dans son allocution, la cheffe du Gouvernement congolais a insisté sur la nécessité de franchir un cap décisif. « Ce troisième Forum doit être celui de la maturité, mais surtout celui de l'efficacité. Nous devons passer des intentions aux réalisations, des engagements aux actions opérationnelles et des ambitions aux résultats mesurables », a déclaré Judith Suminwa Tuluka, soulignant l'impatience des populations face aux promesses non concrétisées.

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S'appuyant sur la symbolique de la tradition Kongo, « Dikenga dia Kongo », elle a rappelé l'importance de la responsabilité intergénérationnelle dans la construction d'un développement durable. Au-delà de la coopération bilatérale, la Première Ministre a inscrit cette dynamique dans une vision continentale, en lien avec la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAF).Une plateforme d'opportunités économiques.

A son tour, le Vice-premier Ministre en charge de l'Économie, Daniel Mukoko Samba, a mis en avant le potentiel économique des deux pays. Il a notamment évoqué la possibilité de développer des chaînes de valeur régionales compétitives dans des secteurs clés tels que les hydrocarbures, la pêche, l'agriculture et l'énergie.

« Ce Forum constitue une véritable plateforme d'affaires. Les rencontres B2B et les échanges sectoriels doivent permettre de transformer les opportunités en partenariats concrets, créateurs de valeur et d'emplois », a-t-il affirmé.Du côté angolais, le Ministre de l'Économie, José de Lima Massano, a réitéré l'engagement de son pays à renforcer des partenariats mutuellement bénéfiques avec la RDC.

Après deux premières éditions ayant posé les bases d'un dialogue économique structuré, cette troisième rencontre se veut celle de la concrétisation. Les autorités congolaises et angolaises réaffirment, à cet effet, leur volonté d'améliorer le climat des affaires, d'attirer davantage d'investissements et de consolider l'intégration économique régionale.