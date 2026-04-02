Togo: Vigilance, prudence, anticipation

La guerre au Moyen-Orient n'est pas sans conséquences pour le Togo. Le Conseil des ministres a écouté mercredi une communication du ministre des Finances et du Budget, Essowé Georges Barcola, consacrée aux effets du conflit régional sur l'économie togolaise, un signal fort de la vigilance des autorités face à une crise dont les répercussions se font sentir bien au-delà de son épicentre.

La persistance des tensions géopolitiques au Moyen-Orient fragilise les routes maritimes stratégiques du commerce international, entraînant une hausse significative des coûts du transport maritime, du pétrole (108 dollars le Brent jeudi), du gaz naturel et des engrais. Résultat : des pressions inflationnistes qui touchent en priorité les économies les plus vulnérables -- dont celles de l'Afrique de l'Ouest.

Le Togo n'est pas directement exposé, ses échanges commerciaux avec les pays du conflit restant limités. Mais les effets indirects sont réels et préoccupants : renchérissement des importations de produits pétroliers, risques de pénuries sur certaines denrées de première nécessité, perturbations des chaînes logistiques internationales susceptibles d'affecter l'activité du port de Lomé.

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Face à l'extrême volatilité de la situation, le gouvernement a choisi de ne pas élaborer de scénarios chiffrés à ce stade, une décision sage dans un contexte où toute projection risquerait d'être rapidement démentie par les événements.

La démarche adoptée est celle de la prudence et de la responsabilité : des réflexions sont en cours pour identifier, le moment venu, les mesures les mieux adaptées pour préserver le pouvoir d'achat fard Togolais et maintenir la stabilité des finances publiques.

Le président du Conseil, Faure Gnassingbé, a par ailleurs instruit les ministres concernés de poursuivre un suivi attentif de l'évolution de la situation et d'en rendre régulièrement compte.

Si la tempête n'a pas encore frappé de plein fouet, le Togo se prépare à en amortir les effets. Dans un environnement économique mondial de plus en plus instable, la capacité d'anticipation des autorités sera déterminante pour protéger les ménages les plus vulnérables et préserver les équilibres macroéconomiques chèrement acquis.

La vigilance est de mise. La réactivité sera clé.