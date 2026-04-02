Bujumbura, la capitale économique du Burundi, a été secouée, mardi 31 mars en début de soirée, par une série d'explosions qui ont duré des heures. Le principal dépôt de l'armée burundaise, situé dans le quartier populaire de Musaga, à moins de 4 kilomètres du centre-ville, a pris feu. Des explosions qui ont causé panique et chaos dans la ville et occasionné beaucoup de dégâts.

La première explosion a retenti à travers la ville de Bujumbura vers 18h20. « Tout le monde s'est figé », relate à RFI un journaliste sur place. Puis de fortes explosions, ponctuées de lourdes détonations, se sont enchaînées pendant des heures.

La panique a vite gagné de nombreux habitants de Bujumbura, traumatisés par des décennies de guerre civile et de massacres interethniques. Des accidents automobiles ont été observés. Des chauffeurs se sont enfuis de leurs véhicules, d'autres personnes ont pris leurs jambes à leur cou, les magasins ont baissé leurs rideaux... Les témoins racontent une scène de chaos.

« La situation est maîtrisée »

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Certains ont tout de suite pensé à une tentative de coup d'État, à une reprise de la guerre. Mais, très vite, le porte-parole de l'armée, le général Gaspard Baratuza, a tenté de rassurer, expliquant dans un message qu'il s'agit « d'un grave accident électrique dans le magasin des munitions de l'armée à Musaga, dans le sud de Bujumbura ». Le président, Évariste Ndayishimiye y est allé aussi d'un message d'appel au calme : « Je tiens à vous rassurer que la situation est maîtrisée », a-t-il écrit sur X.

L'incident aurait commencé par un incendie dans l'abri où sont entreposées les armes lourdes et leurs munitions, dans le camp Base, la principale base logistique qui fournit toute l'armée burundaise : matériels de guerre, médicaments, uniformes et autres vivres. Il s'agit d'un bâtiment enterré sous terre et fortifié.

Missiles et balles perdues

Mais tout cela a volé en éclats, envoyant en l'air obus, missiles et autres balles perdues dans toutes les directions et pendant des heures. Personne, pour l'heure, n'a pu s'approcher du principal foyer de l'incendie, qui continuait à brûler en fin de matinée ce mercredi.

Aucun bilan n'a pour le moment été communiqué. Des sources concordantes parlent de dizaines de morts, notamment dans le camp Base ainsi que dans la prison de Mpimba, toute proche, et dans de nombreux quartiers de Bujumbura, où l'on dénombre des milliers de maisons qui ont subi des dégâts. Ces sources parlent également de centaines, voire des milliers, de personnes blessées.

Problème, la presse locale a fait le service minimum. Les administratifs et les responsables des hôpitaux refusent de s'exprimer jusqu'ici. Tous craignent de parler avant une prise de parole gouvernementale.