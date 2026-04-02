Congo-Brazzaville: Nations unies - Le partenariat centré sur le développement inclusif

Le Comité de pilotage (Copil) du cadre de coopération entre le Congo et le système des Nations unies, qui s'est réuni le 1er avril à Brazzaville, a dressé le bilan de l'année 2025 et défini les orientations stratégiques pour 2026. L'éduction, la santé, la digitalisation accélérée et la contribution à la diversification économique figurent au coeur des priorités.

Les travaux du Copil du Plan-cadre des Nations unies pour l'aide au développement ont été lancés par le ministre de l'Économie, du Plan et de l'Intégration régionale, Ludovic Ngatsé, en présence de sa collègue en charge des Affaires sociales, Marie-Cécile Mboukou-Kimbatsa. La rencontre a réuni plusieurs parties prenantes, dont des représentants des administrations publiques, du secteur privé et de la société civile.

Cette session a permis d'évaluer les résultats enregistrés l'an dernier et de valider les priorités d'intervention pour l'année en cours, dans un contexte international marqué par la contraction des financements extérieurs et la persistance de crises multiples. D'après le directeur général du Partenariat pour le développement, Aimé Blaise Nitoumbi, les actions à venir seront structurées autour des axes majeurs, notamment la digitalisation des systèmes d'information, le renforcement des capacités institutionnelles, l'appropriation nationale des politiques de développement et la promotion du leadership féminin. À cela s'ajoutent la participation communautaire accrue et l'amélioration des mécanismes de collecte de données.

Dans le secteur de l'éducation, les efforts porteront sur la digitalisation, la production de données fiables, le renforcement des capacités locales et la sécurisation du financement. Sur le plan sanitaire, le partenariat mettra l'accent sur le renforcement des soins de santé primaires, la prévention et la gestion des urgences sanitaires. S'agissant de la diversification économique, le partenaire onusien entend soutenir le développement des zones agricoles protégées, l'organisation de la deuxième édition de la grande foire agricole du Congo et le lancement de la décennie de l'afforestation et du reboisement.

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Intervenant à cette occasion, le coordonnateur résident du système des Nations unies au Congo, Abdouramane Diallo, a rappelé que cette rencontre constitue « un moment de redevabilité partagée » et un levier stratégique pour aligner les actions du système onusien sur les priorités nationales. « Malgré un contexte mondial difficile, des avancées significatives ont été réalisées en 2025 grâce à un investissement estimé à près de 65 millions de dollars », a-t-il estimé. Pour l'année 2026, les partenaires ambitionnent de mobiliser un budget prévisionnel avoisinant les 90 millions de dollars.

Prenant la parole à l'ouverture des travaux, le ministre Ludovic Ngatsé a salué la qualité du partenariat entre le Congo et les Nations unies. Signé en 2019, ce cadre de coopération arrive à son terme en 2026. « Cette année marque ainsi une étape charnière, à la fois d'achèvement du Plan national de développement 2022-2026 et de préparation du futur cadre stratégique. Le gouvernement travaille déjà à l'élaboration de la vision Congo 2060 ainsi que du prochain plan national de développement, en cohérence avec le projet de société du chef de l'État », a-t- il déclaré, se réjouissant de la signature prochaine du plan de travail annuel budgétisé pour 2026.