Togo: Changement climatique - Les Togolais exhortent les pays riches à agir et à financer l'adaptation

Plus de huits citoyens sur 10 conscients du changement climatique disent que le phénomène rend la vie pire.

Environ la moitié des Togolais considèrent que les sécheresses (49%) et les mauvaises récoltes (45%) se sont intensifiées dans leur région ces 10 dernières années. Près de quatre sur 10 (38%) en disent autant des inondations.

Nombreux Togolais disent avoir adopté de nouveaux comportements pour s'adapter aux changements météorologiques. Ces comportements incluent la modification des cultures ou aliments qu'ils consomment (22%), la réduction de la consommation d'eau ou le recours à une autre source (21%), ou encore la modification des horaires de travail à l'extérieur (18%). Environ deux sur 10 (17%) des répondants qui disposent d'un bétail ont dû réduire leur bétail ou adapter leurs pratiques de pâturage, et 11% déclarent avoir déménagé vers un autre lieu.

La moitié (49%) des Togolais déclarent avoir entendu parler du changement climatique. Ce taux a connu une baisse de 8 points de pourcentage comparé à 2021.

Parmi ceux qui sont au courant du changement climatique :

Plus des trois quarts pensent que l'activité humaine est la principale (67%) ou l'une (11%) des causes du changement climatique.

Environ la moitié (48%) estiment que la responsabilité du changement climatique incombe d'abord au gouvernement et aux citoyens togolais, tandis qu'une proportion équivalente (47%) de répondants l'attribuent aux personnes et aux entreprises étrangères.

La grande majorité (85%) disent que le phénomène rend la vie « quelque peu pire » ou « beaucoup pire ».

De fortes majorités appellent le gouvernement à agir sans délai pour faire face au changement climatique (71%) et estiment que les pays riches doivent prendre des mesures urgentes pour le limiter (83%), y compris aider le Togo à financer les mesures d'adaptation (86%).

La majorité de tous les répondants soutiennent que l'Etat investisse dans les infrastructures résilientes (87%), fasse davantage de pression sur les pays développés pour obtenir de l'aide (83%) et interdise l'abattage d'arbres pour le bois de chauffage ou le charbon de bois (51%).

Le changement climatique représente aujourd'hui l'un des défis les plus pressants pour les sociétés africaines, affectant profondément la sécurité alimentaire, la santé et les moyens de subsistance des populations, malgré leur faible contribution historique aux émissions mondiales de gaz à effet de serre (Yassir, 2025).

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Le Togo, pays côtier d'Afrique de l'Ouest, n'échappe pas à cette réalité. Confronté aux effets croissants du dérèglement climatique, le pays subit une érosion côtière accélérée, des épisodes d'inondations et des périodes de sécheresse, qui affectent particulièrement le secteur agricole dont dépend la majorité de la population (Actubilan, 2024).

Les projections climatiques indiquent une hausse moyenne des températures de 1,2° à 1,6 °C d'ici 2050 par rapport à la période 1985-2014, ainsi qu'une variabilité accrue des précipitations, augmentant le risque de sécheresses et d'inondations (Fonds Monétaire International, 2024).

Conscient de ces menaces, le gouvernement togolais a multiplié les initiatives pour renforcer la résilience des populations et des écosystèmes. La Stratégie Nationale sur les Changements Climatiques et le Programme National de Réduction des Risques de Catastrophe constituent les principaux cadres d'action visant à atténuer les effets du dérèglement climatique. En parallèle, plusieurs projets de grande envergure ont été lancés : la Campagne de Reboisement 2025, qui prévoit la plantation de plus de 37 millions de plants à travers le pays (Edoh, 2025) ; le projet de renforcement de la résilience climatique (SAP048) soutenu par le Fonds Vert pour le Climat, destiné à protéger les communautés exposées aux aléas naturels (Green Climate Fund, 2025) ; et le programme conjoint du gouvernement et de l'Institut Mondial pour la Croissance Verte (2025), axé sur la gestion durable des ressources forestières et l'amélioration des infrastructures rurales.

Cette dépêche rend compte d'un module spécial inclus dans le questionnaire du Round 10 d'Afrobarometer pour explorer les perceptions et les expériences des Togolais vis-à-vis du changement climatique.

Les résultats révèlent qu'une proportion importante de citoyens constatent une intensification des phénomènes climatiques au cours de la dernière décennie, notamment les sécheresses, les mauvaises récoltes et, dans une moindre mesure, les inondations.

En réaction à l'évolution des conditions météorologiques, de nombreux Togolais affirment avoir déjà commencé à adapter leur mode de vie. Cela inclut la modification des habitudes de culture ou d'alimentation, la réduction ou le changement de source d'eau, l'ajustement du travail extérieur, l'adaptation de l'élevage ou encore, pour certains, le déménagement vers un autre endroit.

Par ailleurs, environ la moitié des Togolais déclarent avoir entendu parler du changement climatique, bien que ce niveau de sensibilisation ait légèrement diminué depuis 2017.

Parmi les personnes informées, une large majorité de répondants attribuent le changement climatique en tout ou en partie à l'activité humaine et estiment qu'il détériore les conditions de vie.

Face à ces défis, les Togolais expriment un fort soutien à des actions urgentes, tant au niveau national qu'international. Ils appellent le gouvernement à agir rapidement et attendent des pays riches qu'ils contribuent davantage, y compris par un appui financier aux efforts d'adaptation. Dans cette optique, une majorité d'entre eux soutiennent diverses politiques visant à renforcer la résilience et à lutter contre les effets du changement climatique.

Iman Badana Egougnon Iman Badana Egougnon est chercheur au Center for Research and Opinion Polls (CROP), partenaire national d'Afrobarometer au Togo.

Emmanuel Houenou Emmanuel Houenou est chargé de communication au Center for Research and Opinion Polls (CROP).