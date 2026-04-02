Niger: Fin officielle du mandat de Mohamed Bazoum, toujours en détention

C'est aujourd'hui, le 2 avril 2026, la date officielle de la fin du mandat de Mohamed Bazoum. Le président nigérien a été renversé par un coup d'État militaire le 26 juillet 2023. Deux ans et demi plus tard, il est toujours détenu avec son épouse à Niamey. Des voix continuent de s'élever pour appeler à sa libération.

Mohamed et Khadiza Bazoum se trouvent toujours dans une aile de la résidence présidentielle qu'ils ne peuvent quitter. Ils sont retenus par les autorités du Niger.

Leurs conditions de détention n'ont pas changé. Ils sont toutefois autorisés désormais à communiquer avec leurs enfants chaque semaine, selon un de leurs proches. Le moral du président renversé est bon.

Le début du mandat de Mohamed Bazoum avait été marqué par une tentative de coup d'État. C'était le 31 mars 2021, deux jours avant son investiture. Il sera finalement renversé deux ans plus tard par les militaires encore au pouvoir à Niamey, le général Tiani à leur tête.

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Depuis, plusieurs tentatives de médiation pour tenter de faire libérer Mohamed Bazoum ont été menées, par le Togo, le Maroc... Un Collectif international pour la libération de Mohamed Bazoum a adressé en décembre 2025 une lettre ouverte à plusieurs institutions internationales, appelant à une mobilisation internationale urgente pour la libération du président nigérien.

Le Parlement européen a voté une résolution en mars dernier pour appeler à le relâcher d'ici la fin de son mandat. Une initiative fustigée par les trois pays de l'AES qui dénoncent une ingérence dans les affaires nigériennes. Aucune des initiatives appelant à la libération de l'ancien président n'a eu de succès jusqu'à présent.

L'immunité de Mohamed Bazoum a été levée il y a deux ans, mais aucune procedure n'a été formellement engagée. Le CNSP au pouvoir n'évoque plus, en tout cas publiquement, la situation du président destitué.