Algérie: La réforme du système électoral renforce le pouvoir du président Tebboune

Algérie Presse
Abdelmadjid Tebboune président d'Algerie
2 Avril 2026
Radio France Internationale

Les députés algériens de l'Assemblée nationale populaire ont voté à l'unanimité mardi soir un projet de loi relatif à une réforme du système électoral local et national. Parmi les grandes modifications, la restructuration de l'Autorité nationale indépendante des élections et des changements concernant les critères d'éligibilité. Mais à travers cette réforme d'ordre technique selon le gouvernement, c'est le pouvoir du président Abdelmadjid Tebboune qui s'en trouve renforcé.

Juste après le vote à l'Assemblée nationale populaire, le ministre de l'Intérieur Saïd Sayoud a salué « l'engagement explicite des députés à poursuivre le processus des réformes institutionnelles initiées par le président de la République », rapporte notre correspondant à Alger, Sophiane Amazian.

Concrètement, ce nouveau projet de loi relatif au système électoral n'est pas un bouleversement : le texte modifie 85 dispositions, introduit quatre nouveaux articles et en abroge cinq autres.

Les députés ont déjà voté à la fin du mois de mars un autre projet de loi, cette fois relatif à des questions techniques liées à la Constitution. Le Président pourra désormais nommer les membres du Conseil supérieur de la magistrature par décret et décider de l'organisation d'élections locales anticipées.

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Avec ce nouveau volet, c'est l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE) qui voit son champ d'action réduit à « ses missions essentielles » selon le Ministre de l'Intérieur. Les conditions d'éligibilité ont aussi été cadrées. Certes, un quota de candidats de moins de 40 ans présents sur des listes est créé. Mais l'obligation de présenter un certain niveau de diplôme exclut, de fait, une partie de la population de la vie politique.

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