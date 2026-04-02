Maroc: Célébration du 93ème anniversaire de la glorieuse bataille de Bougafer

Le peuple marocain a célébré, lundi, le 93ème anniversaire de la glorieuse bataille de Bougafer, une page radieuse dans la lutte nationale pour l'indépendance et le parachèvement de l'unité territoriale du Royaume.

Menée en 1933 par les tribus d'Ait Atta qui avaient infligé une cuisante défaite aux forces coloniales, cette bataille est considérée comme l'un des épisodes phares de l'histoire du combat national pour l'indépendance.

A cette occasion, un meeting a été organisé au siège de la préfecture de la province de Tinghir, en présence notamment du haut-commissaire aux anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, Mustapha El Ktiri, du gouverneur de la province de Tinghir, Ismail Haikal, ainsi que d'anciens résistants, d'élus et d'acteurs de la société civile.

S'exprimant lors de cette rencontre, M. El Ktiri a indiqué que cette célébration est l'occasion de se remémorer des épopées héroïques menées par les combattants des tribus Aït Atta contre l'occupation étrangère, pour défendre les valeurs religieuses et les constantes nationales, incarnant ainsi les plus beaux exemples de bravoure, d'héroïsme, de sacrifice et de loyauté.

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Le 13 février 1933, les forces coloniales avaient mené leur première attaque contre les combattants des tribus Ait Atta, qui s'étaient repliés dans les montagnes de Bougafer, rappelle M. El Ktiri. Profitant d'une position stratégique, difficile d'accès pour l'ennemi, les résistants se sont alors organisés pour assurer la défense et prendre d'assaut les positions des forces coloniales.

En dépit de leurs armements sophistiqués, les forces coloniales avaient subi une cinglante défaite mémorable lors de cette opération.

Devant cette forte résistance, le courage et la ferme détermination dont ont fait montre les combattants marocains, les forces coloniales avaient été contraintes au repli.

Les forces d'occupation tentèrent alors de contrôler la région du Saghro par un axe nord depuis le Moyen Atlas, un second axe nord-ouest d'où d'autres forces devaient se déployer depuis Marrakech et un troisième axe vers le champ de bataille depuis le centre de Ksar Essouk.

Après d'intenses combats, les forces françaises ont réussi à encercler les combattants, leur interdisant ainsi l'accès aux points d'eau et toute communication avec l'extérieur mais, sans jamais parvenir à les faire plier.

Par ailleurs, la femme a joué un rôle prééminent et admirable durant la guerre de Bougafer. Elle assurait les arrières, préparait les vivres et les munitions, soutenait et vivifiait la flamme des combattants et les encourageait sans répit.

Les noms de beaucoup d'entre elles restaient gravés à jamais dans les annales de la lutte nationale contre l'occupant, souligne M. El Ktiri, citant dans ce sens les combattantes Aadjou Mouh et Hrra Hssaine.

Malgré les bombardements et les attaques intenses menés par l'occupant, le moral et le courage des résistants n'ont pas fléchi, obligeant l'armée coloniale à entrer en négociations avec le chef des combattants, Assou Ou Basslam, le 24 mars 1933.

Dans le même sens, le haut-commissaire a fait observer que la bataille de Bougafer, qui a eu comme théâtre Jbel Saghro, est l'occasion de s'inspirer des leçons et valeurs immuables de cette épopée, notamment celles du sacrifice, de la solidarité et de l'unité.

M. El Ktiri a, par ailleurs, souligné que la commémoration de cette épopée radieuse est l'occasion de mettre l'accent sur les victoires diplomatiques du Royaume, sous la conduite éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, rappelant dans ce sens l'adoption de la résolution 2797 du Conseil de sécurité de l'ONU, consacrant la souveraineté du Maroc sur ses provinces du Sud.

Lors de ce meeting, des hommages ont été rendus à plusieurs anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération, en reconnaissance des grands sacrifices qu'ils ont consentis pour la liberté et l'indépendance du Maroc.

Des aides financières ont été également remises au profit d'anciens résistants et anciens membres de l'Armée de libération et de leurs ayants droit.

La célébration de cet anniversaire a également été marquée par une visite à la stèle commémorative de la bataille de Bougafer située à caïdat d'Iknioune pour se recueillir sur les âmes des martyrs de la liberté et de l'indépendance et à leur tête feu SM le Roi Mohammed V et feu SM le Roi Hassan II.