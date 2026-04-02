Maroc: La 4ème édition des rencontres du cinéma italien à Essaouira

La ville d'Essaouira abrite, du 15 au 18 avril, la 4e édition des Rencontres du cinéma italien "La Dolce Vita à Mogador", un évènement qui se propose de renforcer les liens culturels et artistiques entre le Maroc et l'Italie.

Cette manifestation culturelle, qui fait suite au grand succès des éditions précédentes, mettra une nouvelle fois à l'honneur l'excellence et la créativité du cinéma italien dans le cadre unique et enchanteur de la ville d'Essaouira, indique l'association "La Dolce Vita à Mogador", organisatrice de l'événement, dans un communiqué.

Initiées avec le soutien de l'ambassade d'Italie au Maroc et de l'Institut culturel italien, ces rencontres "dépassent le simple cadre des projections cinématographiques pour devenir une véritable plateforme d'échange et de dialogue entre professionnels, étudiants et grand public, avec un accent particulier sur la jeunesse", précise la même source.

Les projections destinées aux élèves et aux étudiants constituent en effet un pilier essentiel du festival, le cinéma étant considéré comme un outil de formation, d'ouverture culturelle et d'ancrage des valeurs citoyennes, expliquent les organisateurs.

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Le programme de la 4e édition propose une sélection variée comprenant des avant-premières de films italiens récents et de documentaires, dont "Sound of Morocco" et "Umberto Eco : La biblioteca del mondo" (Umberto Eco : La bibliothèque du monde), ainsi que les films "Anna", "Napoli New York" et "Zamora".

Dans le cadre de la promotion du dialogue cinématographique, le festival proposera chaque jour la projection d'un film marocain contemporain aux côtés des oeuvres italiennes. La programmation comprend notamment les films marocains "Les amants de Mogador" et "Jrada Malha", afin de créer un espace de réflexion commune entre deux cultures unies par leur appartenance à la région méditerranéenne.

L'Association "La Dolce Vita à Mogador", dont le siège se trouve à Essaouira, a été fondée dans le but de promouvoir la culture italienne et méditerranéenne à travers le cinéma, les arts et les échanges culturels.

Elle organise aussi des rencontres et des projets culturels en vue de créer des ponts entre l'Italie, le Maroc et l'espace méditerranéen, faisant d'Essaouira un lieu privilégié de dialogue, de créativité et de découverte.

Bouillon de culture

Conférence

Une conférence sur "L'éducation et la culture comme moteurs de la coopération maroco-espagnole" se tiendra le 22 avril à Fès, à l'initiative de l'Institut Cervantès.

Cette rencontre, qui sera donnée par l'ambassadeur d'Espagne au Maroc, Enrique Ojeda Vila, proposera une réflexion sur la coopération bilatérale entre les deux royaumes, en mettant particulièrement l'accent sur la collaboration institutionnelle dans les domaines éducatif, linguistique et culturel.

L'importance de renforcer le dialogue et les synergies entre Rabat et Madrid dans différents domaines sera également mise en exergue, selon l'Institut Cervantès.

Cette initiative viendra illustrer, poursuit-on, l'engagement de l'institution en faveur de la promotion de la culture et de l'éducation espagnoles, ainsi que de la création d'espaces de rencontre et de coopération contribuant à l'enrichissement mutuel de l'Espagne et du Maroc.

L'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre d'un protocole-cadre de coopération liant l'Institut Cervantès de Fès et l'Université euro-méditerranéenne de Fès (UEMF). Ce protocole vise à renforcer la coopération dans les domaines de l'éducation, de la langue et de la culture, en consolidant les liens entre les deux institutions et en encourageant le développement de projets communs de formation et de diffusion culturelle.