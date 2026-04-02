Maroc: La Fondation Anna Lindh lance un appel à propositions pour soutenir des projets créatifs à Tétouan

La Fondation Anna Lindh (ALF) a lancé un appel à propositions international pour soutenir des activités culturelles et interculturelles à Tétouan, désignée, aux côtés de la ville italienne de Matera, en tant que "Capitale méditerranéenne de la culture et du dialogue 2026".

Cette initiative vient couronner les efforts collectifs initiés lors du Forum des mondes méditerranéens de Marseille en 2022, visant à promouvoir la diversité et l'identité commune de la Méditerranée, et à contribuer à une meilleure compréhension entre ses peuples, indique un communiqué de la Fondation.

Cet appel à propositions ambitionne de transformer les espaces urbains en plateformes dynamiques de dialogue interculturel, à travers le soutien de projets artistiques à but non lucratif qui visent à consolider le pouvoir de la culture comme outil d'inclusion sociale, ajoute le communiqué.

Les entités et organisations des 43 pays membres de l'Union pour la Méditerranée sont invitées à soumettre leurs propositions créatives incluant des spectacles vivants comme la danse ou le théâtre, des activités liées au patrimoine culturel, des installations d'art visuel avec des composantes interactives, des expériences sensorielles ou encore des activités artistiques collaboratives, avant la date limite fixée au 4 avril 2026.

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Une liste d'espaces historiques et culturels à Tétouan a été suggérée pour accueillir ces activités, notamment le "Teatro Cinema Español", "Dar El Oddi", l'Institut Cervantès, l'Institut Français, le Centre d'art moderne, ainsi que le réseau des bibliothèques municipales et l'Espace de la citoyenneté. La Fondation offre également aux candidats la liberté de proposer d'autres sites, sous réserve d'un accord avec les administrations locales.

L'éligibilité des propositions est conditionnée par l'établissement d'un accord de principe avec un partenaire local à Tétouan afin de garantir la durabilité de l'impact et l'interaction souhaitée avec le public local.

Tous les projets feront l'objet d'un processus d'évaluation rigoureux basé sur la qualité, le rapport coût et la capacité à créer des expériences collaboratives engageantes, priorisant les organisations qui prennent en compte les aspects environnementaux et la diversité culturelle.