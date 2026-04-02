Afrique: Dix ans du Festival 'Figas en voix' - Quatre chanteuses réunies autour d'une résidence panafricaine

Dakar — Quatre chanteuses venues du Sénégal, du Mali, de la Côte d'Ivoire et du Cameroun ont entamé mercredi une résidence artistique panafricaine à la Maison de la culture Douta Seck, à Dakar, dans le cadre de la célébration des 10 ans du festival international "Figas en voix", a annoncé à l'APS de son promoteur, Latsouck Ndiaye.

"La résidence réunit des chanteuses talentueuses venues de la Côte d'Ivoire notamment Ayidissa, Mirya Bika'a du Cameroun, Nana Touré Menthe du Mali et Mamy Mbaye du Sénégal, qui sont là dans le cadre de la célébration du festival international 'Figas en voix' qui se déroulera en trois étapes", a-t-il déclaré. S'exprimant lors d'une conférence de presse, en prélude de la célébration des 10 ans de "Figas en voix", il a annoncé qu'un forum des maires est également prévu à Boileau (France), de même qu'une édition spéciale du festival, en juillet prochain.

Selon M. Ndiaye, par ailleurs directeur du label dénommé "Afrik'Consult", basé en France, ce panel de femmes réuni en résidence, permettra de "valoriser la culture africaine à travers leur prestation". Il s'agira, pour ce groupe de femmes qui sera accompagné par l'Orchestre national du Sénégal, "d'échanger autour de la musique, durant une semaine". Elles vont, dans le cadre de cette résidence, livrer également leur premier concert, jeudi 2 avril, à l'espace "Just 4 you", ajoute-t-il.

"Nous sommes en train de faire la déclinaison d'un programme qui est en train d'être mis en œuvre pour nos dix ans d'activités avec 'Figas en voix', des activités que nous avons exécutées en Afrique, aux États-Unis et en France", précise M. Ndiaye. Il estime que l'objectif poursuivi est de mettre la culture non seulement au "service du développement", mais également en faire un "vecteur développement social, économique, politique et culturel".

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"Nous voulons que cela puisse véritablement toucher encore plus tous les publics qui sont les cibles", a-t-il poursuivi. Pour la chanteuse sénégalaise Mamy Mbaye, cette résidence permet d'admirer la "beauté de l'Afrique et du panafricanisme dans sa diversité". "On est devenues avec mes sœurs ici présentes, une famille, et cela démontre combien l'Afrique demeure une famille qui se complète", a-t-elle déclaré. Le label Afrik'Consult, spécialisé dans la production et la diffusion des cultures d'Afrique et de sa diaspora, œuvre pour la valorisation et le rayonnement des talents artistiques africains.