Congo-Brazzaville: Secrétariat général de l'OIF - Kinshasa sollicite le soutien de Brazzaville

1 Avril 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)

La République démocratique du Congo (RDC) présentera une candidate au poste de secrétaire général de l'Organisation Internationale de la Francophonie (OIF) en la personne de Juliana Lumumba. Ainsi, le président Antoine Félix Tshisekedi Tshilombo a dépêché, le 31 mars à Brazzaville, une délégation auprès de son homologue Denis Sassou N'Guesso.

« Avant de commencer la tournée, il était nécessaire de passer par Brazzaville, rencontrer le président Denis Sassou N'Guesso pour des conseils et des orientations tout en sollicitant le soutien de la République du Congo », a expliqué le ministre délégué en charge de la Francophonie, Crispin Mbandu Phanzu, ayant conduit la délégation venue de la RDC.

Ancienne ministre de la Francophonie sous le président Joseph Kabila, Juliana Lumumba, fille de l'ancien Premier ministre Emery Patrice Lumumba, a décliné sa vision de la Francophonie une fois élue. « Ce que je prône, c'est une Francophonie vivante, une Francophonie plus inclusive, une Francophonie des peuples », a-t-elle fait savoir.Il convient de souligner que l'actuelle secrétaire générale de la Francophonie, la Rwandaise Louise Mu shikiwabo, est également candidate à sa propre succession.

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