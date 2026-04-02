communiqué de presse

Dans le cadre de la première phase 2026 des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), le Président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a présidé, le mercredi 1er avril 2026, la cérémonie de montée des couleurs au Palais de Koulouba. A cette occasion de l'An I de la proclamation de la Révolution progressiste populaire (RPP), le chef de l'Etat a adressé un message à ses compatriotes. Nous vous le proposons en intégralité.

Bonjour camarades !

Cela fait un an jour pour jour que nous proclamions, ici même, la Révolution Progressiste Populaire. Cela s'était déroulé pendant les Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne.

Cette année, Dieu a voulu que nous célébrions cette proclamation pendant les mêmes Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne. Certes, le thème de l'année dernière portait sur l'ordre et la discipline. Cette année, le thème est plus orienté vers le « Consommons local ».

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Mais, en tout état de cause, l'ordre et la discipline restent le socle et la force d'une révolution. Aucune révolution ne réussit dans le désordre, dans l'anarchie et dans l'indiscipline. Et la révolution est plus qu'une nécessité ; c'est une nécessité impérieuse pour nous.

Aucune Nation, surtout les moins développées en Afrique, ne peut prétendre se mettre sur le chemin du développement si ce n'est que par la révolution. C'est pourquoi je dis que la révolution est une nécessité impérieuse pour nous. Et d'aucuns se poseront des questions : qu'est-ce que c'est que la révolution, surtout notre Révolution Progressiste Populaire ?

Certes, depuis plus d'un an, plusieurs personnes ont fait des efforts pour enseigner, pour véhiculer l'idéologie ; mais nous avons décidé de produire un Manifeste qui sera disponible dans les jours à venir, dans lequel sont inscrites les grandes lignes de notre Révolution en ce qui concerne plusieurs domaines sociaux de notre Patrie. Mais au-delà de tout cela, le révolutionnaire est quelqu'un qui doit avoir plusieurs qualités. Ce n'est pas l'homme parfait, mais il doit avoir plusieurs qualités. Tellement de qualités que je vais m'appesantir sur trois grandes qualités qu'un révolutionnaire doit avoir.

Le révolutionnaire est celui qui a l'amour de sa Patrie et l'amour des peuples épris de paix et de justice. Et pour avoir l'amour de sa Patrie, vous devriez aimer tous ceux qui vivent avec vous.

Du moment où vous n'êtes pas isolé dans une forêt ou dans un désert, tout seul, sans un être humain à côté, vous devriez, dans vos comportements, dans votre langage, par vos actes, prêcher l'amour autour de vous, autour de votre communauté et surtout avec vos compatriotes. Et par-delà tout, vous devriez aimer tous les peuples du monde épris de paix et de justice. Et qui parle d'amour donc autour de soi, cultive forcément la solidarité, l'entraide et la paix. Ce sont des valeurs qu'un révolutionnaire doit incarner.

Ensuite, un révolutionnaire doit chercher la connaissance. Un ignorant ne peut pas être révolutionnaire. Quelqu'un qui stagne, qui est borné, ne peut pas être révolutionnaire. Le révolutionnaire cherche la connaissance, parce que c'est par la connaissance qu'on révolutionne nos vies. Le révolutionnaire doit chercher à connaître l'histoire, ses racines, ses aïeux, ses ancêtres, d'où est-ce qu'ils viennent, quelle a été l'interaction entre ses aïeux et le reste du monde.

Le révolutionnaire doit analyser froidement le présent, les actes et les comportements de tous les peuples du monde, les dirigeants du monde, bien analyser le présent et comprendre comment il doit se comporter dans le futur. C'est pourquoi je dis souvent que le révolutionnaire est celui-là qui cherche à connaître l'histoire, qui croise les données de l'histoire avec le présent pour pouvoir se projeter dans le futur. Tant que vous n'avez pas cette capacité de chercher la connaissance de votre identité, de vos sources, de vos racines, d'analyser froidement le présent sans émotion, vous ne pourrez pas vous projeter dans le futur, parce que vous ne comprendrez jamais le monde.

Et le révolutionnaire, c'est celui-là qui cherche tout type de connaissances. A travers ce que nous faisons tous les jours, ce que nous mangeons, nous devrions chercher à avoir la connaissance scientifique pour reproduire ce que les autres, peut-être, ont déjà cherché et trouvé, ou cherché à créer pour pouvoir donc participer à la vie de notre Nation, pour pouvoir faciliter la vie de nos concitoyens. Donc, coûte que coûte, un révolutionnaire doit chercher la connaissance, qu'elle soit idéologique, politique, philosophique ou scientifique.

Le révolutionnaire, en tout état de cause, ne doit pas être un ignorant. Si vous êtes un vendeur de lunettes ou que vous portez des lunettes, en tant que révolutionnaire, vous devriez donc réfléchir à fabriquer ces lunettes ici. Si vous portez des souliers importés, en tant que révolutionnaire, vous devriez trouver les cordonniers et tous ceux qui vendent ces souliers pour qu'on puisse en fabriquer ici.

Si vous êtes révolutionnaire et que vous portez une arme, vous devriez coûte que coûte chercher à fabriquer l'arme ici. C'est ça l'esprit de révolutionner.

Et enfin, je dirais, parmi ses qualités, que le révolutionnaire est cette personne-là qui, par-delà l'amour qu'il doit avoir autour de lui-même, par-delà la connaissance qu'il doit chercher, reste ferme face au peuple ou aux dirigeants qui cherchent à l'opprimer. Le révolutionnaire s'oppose fermement à l'oppresseur. Il s'oppose fermement à celui qui cherche à dominer. Il s'oppose à l'impérialisme. Le révolutionnaire s'oppose à celui qui n'aime pas sa Patrie. Le révolutionnaire ne peut pas aimer un traître. C'est une réalité. Et le révolutionnaire combat ces impérialistes et ces traîtres à travers, d'abord et surtout, la force des idées, la force des arguments. Et comment avoir la force des idées et des arguments ? C'est à travers la connaissance qu'il cherche et acquiert avant de passer à toute autre forme de combat.

Etre révolutionnaire n'est pas chose aisée. Ça ne se proclame pas. C'est autour de vous, par vos comportements et vos actes, qu'on pourra vous définir révolutionnaire. Un révolutionnaire ne reste pas sur des sujets superflus, sans chercher à connaître, à comprendre avant de se prononcer.

Les réactions épidermiques ne sont pas révolutionnaires. Les réactions dans l'émotion face à certains sujets ne sont pas révolutionnaires. C'est un état d'esprit qui doit nous amener à sortir de notre sous-développement, changer nos vies, améliorer nos conditions de vie et participer à l'amélioration des conditions de vie de tous ceux qui vivent autour de nous que nous prétendons aimer.

Partout, nous devons chercher à faire la révolution, à l'image de nos Forces combattantes qui sont révolutionnaires. Depuis le début, nous avons été approchés par plusieurs armées pour nous aider avec des combattants dans cette lutte implacable contre le terrorisme. Mais par nos valeurs intrinsèques, nous avions dit non ; nous allons combattre en Burkinabè.

Et de passage, je salue tous ces amis du Burkina Faso qui ont bien voulu nous aider dans cette lutte. Mais par cette capacité révolutionnaire de nos Forces combattantes, nous avons décidé de nous battre en Burkinabè. Et aujourd'hui, nous sommes en train de gagner le pari.

Les Forces combattantes évoluent bien sur le terrain, reconquièrent le terrain qui était le sanctuaire de l'ennemi. Nous les observons fuir avec leurs familles, mais nous leur avons dit en fin d'année, à ces ennemis, que le message a bien changé. Fuir le Burkina Faso ou mourir, aucune forêt ne sera une cachette. Les forêts seront des fournaises pour eux. Ceux qui s'entêteront à rester sur le sol burkinabè, à vouloir tuer les Burkinabè, n'auront qu'un seul sort, ils serviront de repas à nos charognards. Nous allons les combattre.

Pour les plus malins qui nous entendent encore, il est temps de déposer leurs armes et fuir le Burkina Faso. Ou à défaut, qu'ils s'attendent à croiser le fer avec nos Forces armées qui vont les écraser. Nous évoluons bien et tous les jours que Dieu fait, nous avançons.

Nous sommes en train de reconquérir le terrain au fur et à mesure. Et dans plusieurs zones, nous sommes à nos frontières et nous nous sommes installés. Que tout le monde dans l'administration, dans toutes les sphères, soit révolutionnaire comme nos Forces combattantes.

Dans vos manières de faire de tous les jours, vous devrez apporter des idées nouvelles qui doivent innover. Si vous continuiez à faire ce que nous avons l'habitude de faire depuis des décennies et vous vous attendez à un résultat nouveau, c'est que vous êtes fous, comme dirait quelqu'un. Changez de méthode, révolutionnez vos vies, révolutionnez vos manières de faire, proposez de nouvelles idées ! C'est en cela que nous réussirons le pari de notre développement.

Eloignez-vous de tous ceux qui veulent vous décourager ! Eloignez-vous de tous ceux qui n'aiment pas cette Patrie, qui ne croient pas en cette Patrie ! Et faites attention et méfiez-vous surtout de ces individus esclaves dans la tête ! Ils sont généralement traîtres, démotivants, paresseux. Eloignez-vous de ces individus ! Soyez des révolutionnaires !

Soyez des révolutionnaires tous les jours et partout où vous êtes, dans tout ce que vous faites. Innovez, apportez du nouveau pour le bien-être de votre communauté, de ceux-là que vous aimez le plus, c'est-à-dire vos compatriotes, et participez aussi par amour au bien-être de tous les Peuples épris de paix et de justice ! Parce que, je l'ai dit, le révolutionnaire, il combattra les Peuples oppresseurs, il combattra tous ceux qui cherchent à nous dominer.

Soyez fiers d'être ceux-là qui écrivent l'histoire de la Révolution du Burkina Faso, dans une Afrique plongée dans le sombre destin de la démocratie importée de ces impérialistes ! Nous devons être la flamme qui doit illuminer les esprits des autres Africains pour emprunter le chemin de la révolution pour qu'ensemble, nous puissions donner un souffle nouveau à notre Afrique, voir l'Afrique rayonner dans ce monde qui cherche à nous plonger toujours dans les ténèbres.

Je vous souhaite donc un très bon début de trimestre, et surtout que ce trimestre soit encore plus révolutionnaire que le trimestre passé, et que l'année en cours soit plus révolutionnaire que l'année passée.

Bonne chance à tous ! Que Dieu bénisse notre Patrie ! Que Dieu bénisse nos Forces combattantes sur le terrain et les protège dans leur mission exaltante de la conquête de notre territoire national !

Vive nos Forces armées nationales !

Vive le Burkina Faso !

La Patrie ou la Mort, nous Vaincrons !

Le capitaine Ibrahim Traoré,

Président du Faso,

Chef de l'Etat