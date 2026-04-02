Sénégal/Gambie: Pape Thiaw sélectionneur du pays - « Pour nous, c'est l'équipe qui prime. Un pour tous, tous pour un »

31 Mars 2026
Sud Quotidien (Dakar)
Par OG

Avant le match amical contre la Gambie, le sélectionneur des Lions du Sénégal, Pape Thiaw, a insisté sur l'importance de la concurrence au sein de son groupe et sur l'esprit d'équipe qui prime sur les individualités. Pour lui, chaque joueur compte et doit se battre pour l'intérêt collectif, en vue de la Coupe du Monde.

« Je continue à le confirmer peut-être qu'aujourd'hui, je dirais que j'ai 11 ou 12 joueurs qui sont titulaires. Mais pour l'instant, non. Pour moi, tous les joueurs sont titulaires, et à chaque match, ils le montrent. Même lorsqu'il y a des changements, l'intensité, le jeu et l'envie sont toujours là. Ce que j'adore avec ce groupe, c'est la concurrence saine. Les joueurs sont toujours présents à leur poste, ils sont de vrais patriotes. Ils veulent simplement que l'équipe gagne, ensemble. C'est ça et il faut que ça continue, et ça, c'est très bien. Nous allons participer à une compétition majeure, la Coupe du Monde. Souvent, dans certaines équipes africaines, ce sont les joueurs qui jouent pour eux-mêmes, pas pour l'équipe. Pour nous, c'est l'équipe qui prime. Et ce groupe a bien compris cela, on voit la cohésion, l'état d'esprit combatif. Un pour tous, tous pour un. Et ça, c'est ce qui est beau pour nous. »

Le sélectionneur nationale est revenu également sur l'actualité de l'équipe, notamment sur le sort des supporters emprisonnés au Maroc, mais aussi sur la récente victoire remporté il y a deux jours face au Pérou. « Tout d'abord, il faut rappeler que ce qui s'est passé ces derniers mois a été très dur. Nous présentons nos condoléances à la famille, au club, à la ville et à tout le football sénégalais pour l'accident qui a coûté la vie au gardien de Gadiaga FC. Nous pensons aussi à nos supporters et espérons qu'ils pourront rapidement rejoindre leurs familles », a déclaré Pape Thiaw. Il a également réafiirmer le soutien du public pour les supporters retenus injustement au Maroc : « Nous pensons aussi aux supporters dont le procès a été renvoyé. Nous sommes tous derrière eux et espérons qu'ils rejoindront leurs familles rapidement. »

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