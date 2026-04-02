Gabon: Le Chef de l'État reçoit une délégation du barreau du pays

Le Président de la République, Chef de l'État, Chef du Gouvernement, Son Excellence Brice Clotaire Oligui Nguema, a , ce jour, accordé une audience à une délégation du Barreau du Gabon.

Cette rencontre, inscrite dans le cadre du dialogue institutionnel permanent, a permis à la délégation de procéder à la présentation officielle des nouvelles instances ordinales, issues de l'Assemblée générale élective tenue le 20 décembre 2025. À cette occasion, le Barreau a réitéré son attachement aux usages républicains en portant à la très haute attention du Chef de l'État la nouvelle composition de ses organes dirigeants.

Les échanges ont porté sur les enjeux majeurs liés à l'organisation et à l'exercice de la profession d'avocat au Gabon. L'adoption du projet de loi régissant la profession, instrument juridique clé pour la modernisation du secteur, a figuré au cœur des discussions. Ce cadre législatif prévoit notamment la création de l'École des Avocats, un projet d'envergure porté par la vision du Président de la République. Cette institution est appelée à devenir un pilier de la formation judiciaire, avec pour objectifs de garantir :

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L'excellence académique ;

La méritocratie ;

Et le rayonnement régional.

Toutes choses qui permettront de positionner le Gabon comme un pôle d'expertise juridique de référence au sein de la sous-région. Par cette audience, le Président de la République réaffirme sa détermination à poursuivre la réforme en profondeur de l'appareil judiciaire. Cette ambition vise à consolider l'État de droit et à optimiser la gouvernance de la justice, afin de garantir aux citoyens un système plus performant, accessible et empreint de crédibilité.