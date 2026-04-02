Afrique: Maroc-Union africaine - Un partenariat en consolidation autour des priorités africaines

Le Maroc confirme son ancrage stratégique au cœur de la dynamique panafricaine. Mercredi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, s'est entretenu avec le Président de la Commission de l'Union africaine, Mahmoud Ali Youssouf, dans le cadre d'une rencontre qui illustre le rôle croissant du Royaume dans les équilibres continentaux.

Cette entrevue intervient dans un contexte particulier, marqué par la participation du responsable continental à la 58e session de la Conférence des ministres africains des finances organisée à Tanger par la Commission économique pour l'Afrique, positionnant ainsi le Maroc comme un espace privilégié de concertation sur les enjeux économiques africains. Au cours de leurs échanges, les deux parties ont mis en avant la nécessité de consolider la coopération entre le Maroc et la Commission de l'Union africaine, en cohérence avec les ambitions de l'Agenda 2063, véritable feuille de route pour la transformation structurelle du continent.

Cette convergence de vues traduit une volonté partagée d'accélérer les dynamiques d'intégration régionale, de renforcer les mécanismes de développement et de promouvoir des partenariats africains plus efficaces et orientés vers des résultats tangibles.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Dans un contexte africain toujours confronté à des défis sécuritaires et politiques complexes, la question de la paix et de la sécurité a également occupé une place centrale dans les discussions. Les deux responsables ont insisté sur l'importance d'une coordination accrue entre les institutions continentales et les Etats membres, afin de répondre de manière concertée aux crises et de préserver la stabilité régionale.

Le Président de la Commission de l'Union africaine n'a pas manqué de saluer l'engagement du Maroc dans les initiatives continentales, soulignant la contribution du Royaume, sous le leadership du Roi Mohammed VI, aux efforts en faveur du développement, de la paix et de la sécurité en Afrique. Il s'est également félicité de l'élection du Maroc pour un troisième mandat au Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, où il siégera au côté du Gabon.