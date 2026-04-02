Sénégal: Banques - Baisse de 92% du résultat net de la BOA Niger en 2025.

2 Avril 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

L'exercice 2025 a été désastreux pour la BOA Niger puisqu'il a été marqué par une baisse de 92% du résultat net par rapport à celui de 2024, selon les comptes de cet établissement bancaire arrêtés par le Conseil d'administration.

Ces comptes ont mis en exergue un résultat net qui passe de 5,002 milliards de FCFA au 31 décembre 2024 à seulement 409 millions de FCFA au 31 décembre 2025.

Quant au total bilan, il a fléchi de 9,5% en s'établissant à 292 milliards de FCFA contre 322 milliards de FCFA en 2024. Selon les responsables de la BOA Niger, la diminution du total bilan intervient dans un contexte de baisse du niveau d'activité.

Durant la période sous revue, les dettes à l'égard de la clientèle se sont situées à 183,280 milliards de FCFA contre 171 milliards de FCFA en 2024 (+12,28 milliards). En revanche, les créances sur la clientèle connaissent une baisse de 34,041 milliards à 128,447 milliards de FCFA contre 162,488 milliards de FCFA en 2024.

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Pour sa part, le produit net bancaire (PNB) de la Banque s'est replié de 1,2% avec un niveau de 21,125 milliards de FCFA contre 21,380 milliards de FCFA au 31 décembre 2024. Selon les dirigeants de la banque, le recul du PNB est dû à la baisse des commissions (-9,7%) dans un contexte macroéconomique difficile.

La même tendance baissière caractérise le résultat brut d'exploitation qui se situe à7,486 milliards de FCFA contre 8,251 milliards de FCFA en 2024(-9,3%). Selon les responsables de la banque, ce repli fait suite à la baisse du PNB et de la hausse des frais généraux (+19,7%) imputable à des coûts fiscaux exceptionnels et aux dotations aux provisions sur les Immobilisations Hors Exploitations (IHE).

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