Elan d'espoir pour un Congo résilient et prospère.

Pacte engagé pour un développement durable. Vision réaliste au service du bien-être des populations. En tant que Champion de la Masculinité Positive de l'Union Africaine depuis 2021, le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a pris part ce mardi 31 mars, à la célébration de la Journée nationale de la masculinité positive, organisée au Centre culturel et artistique des pays d'Afrique centrale (CCAPAC).

La célébration de cette journée placée sous le thème « Prise de conscience et engagement des hommes pour l'égalité entre les femmes et les hommes » vise à bâtir une société où hommes et femmes soutiennent l'égalité, en s'attaquant aux racines culturelles des violences basées sur le genre (VBG) et s'inscrit dans le cadre de la Stratégie Nationale sur la promotion de la Masculinité Positive (SNMP).

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L'un de temps forts de la cérémonie a été marqué par la prise de parole de la ministre du Genre, Famille et Enfant, Micheline Ombaye Kalama, qui a souligné la portée de cette initiative, la qualifiant d'« appel collectif à la responsabilité » qui exige une mobilisation des hommes pour atteindre des progrès durables. Pour sa part, le ministre de l'Entrepreneuriat et du développement des PME, Justin Kalumba Mwana-Ngongo, a mis en exergue l'enjeu du projet « TRANSFORME RDC» destiné à assurer l'autonomisation des femmes entrepreneures et la mise à niveau des petites et moyennes entreprises pour la transformation économique et l'emploi en RDC.

« TRANSFORME RDC » est une initiative du gouvernement de la RDC, en partenariat avec la Banque mondiale, pour appuyer l'entrepreneuriat dans les secteurs productifs. Plus de 6 000 femmes micro-entrepreneures parmi lesquelles celles vivant avec handicap ont bénéficié des subventions et des kits professionnels.

Lors de cette cérémonie, le Chef de l'Etat a procédé à la remise symbolique de kits à certaines femmes issues de ce projet avant de recevoir un trophée d'honneur en reconnaissance de son engagement constant en faveur des droits des femmes et pour son leadership « porteur d'une vision inclusive », incarnant une masculinité fondée sur la protection, le respect et la cohésion sociale.Douze personnalités masculines, issues de divers horizons, ont également été distinguées pour la même cause commune.