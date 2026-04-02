Afrique: CAN en fauteuil roulant - Montet regrette la défaite contre le Maroc et appelle à la remobilisation

Dakar — Le sélectionneur de l'équipe nationale de basket en fauteuil roulant du Sénégal, Pascal Montet, a regretté les erreurs commises par son équipe contre le Maroc, en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations de la discipline, mercredi à Luanda, tout en se projetant sur le prochain match avec l'objectif d'aller chercher une médaille.

Le Sénégal s'est incliné face au Maroc sur le score de 47 à 55, en demi-finale de la Coupe d'Afrique des nations de basket-ball en fauteuil roulant, mercredi à Luanda.

Les Lions affronteront Les Lions joueront le match pour la 3e place ce jeudi à 13h30 GMT. Ils affronteront l'équipe d'Algérie, qui les avait déjà battus (40-44) lors de leur dernier match de phase de poules, lundi.

"Nous savions que ce serait difficile contre les champions d'Afrique en titre, une équipe avec beaucoup de vitesse, d'agressivité et un jeu rapide extrêmement performant", a-t-il déclaré à l'issue du match.

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Selon lui, les Lions avaient pourtant préparé la rencontre pour répondre à cette intensité. "Nous avions prévu de développer un jeu rapide et de trouver des attaques placées efficaces, mais malheureusement nous les avons laissés faire par séquences", a-t-il expliqué.

"Chaque fois que nous nous rapprochions, ils appuyaient sur le jeu rapide, et c'est comme ça qu'ils ont conservé l'écart", a ajouté le technicien français, assurant que ses joueurs "ont essayé, ils ont mouillé le maillot, mais ont fait trop d'erreurs".

Il a également évoqué les fautes concédées en première période, qui ont perturbé les rotations de l'équipe.

Avant le début de la compétition, prévue du 27 mars au 2 avril à Luanda, le sélectionneur Pascal Montet et le capitaine Youssou Diouf avaient souligné que l'équipe se trouvait dans de bonnes conditions de préparation et affiché l'ambition de remporter le titre continental.

Malgré cette défaite, Pascal Montet a appelé à la remobilisation en vue du prochain match. "Il reste un match à jouer, avec une médaille à aller chercher. Cela reste important. Il faut qu'on se remobilise, qu'on ne relâche rien", a-t-il insisté.