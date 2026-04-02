Il aura fallu de la patience, de la persévérance et une bonne dose de conviction. Guadalajara, au Mexique, mardi dernier, les Léopards n'ont pas remporté une simple victoire.

Ils ont marqué toute une histoire. Devant une équipe jamaïcaine compacte et disciplinée, la RDC a pu valider, en prolongation, son ticket pour le Mondial 2026, après 52 ans d'inertie, grâce un but inscrit par son défenseur central Axel Tuanzebe. Pour le Président de la République, Félix Tshisekedi, cette victoire historique des Léopards marque un tournant capital pour la consolidation de l'esprit patriotique et le raffermissement de la cohésion nationale. Lisez, attentivement, son message, tel que publié par les services de communication officiels de la Présidence de la République.

Message de félicitations du président Felix Tshisekedi

Cinquante-deux ans après, enfin, nous y voilà !Le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, félicite les Léopards pour leur très belle victoire, obtenue face aux Reggae Boyz de la Jamaïque, lors de la finale des barrages intercontinentaux disputée à Guadalajara, au Mexique.

Cette performance historique marque le retour de l'équipe nationale à la Coupe du monde après plus d'un demi-siècle d'attente et consacre le rêve de toute une génération.Au-delà de la performance sportive, ce parcours exceptionnel incarne l'esprit collectif, l'engagement et la persévérance. Il participe à la consolidation de l'unité et de la cohésion nationale.Rendez-vous en juin 2026 !