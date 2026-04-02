Togo: Démantèlement d'un réseau de traite et d'escroquerie

2 Avril 2026
Togonews (Lomé)

La brigade de gendarmerie d'Adétikopé a frappé fort. Agissant sur renseignement, les forces de l'ordre ont mené une opération ciblée dans une habitation du quartier Kopégan, aboutissant à l'interpellation de 20 individus, dont 2 mineurs, tous de nationalité étrangère, indique La Nouvelle Tribune paru jeudi.

Les premières investigations révèlent l'existence d'un réseau de traite de personnes et d'escroquerie, opérant sous couvert d'activités de commerce en ligne et de marketing de réseau, notamment via QNet, une plateforme régulièrement associée à des pratiques frauduleuses de type pyramidal à travers le monde.

Derrière la façade d'une activité commerciale apparemment légale se cachait une organisation criminelle exploitant des personnes vulnérables. L'enquête se poursuit pour démanteler l'ensemble du réseau et identifier d'éventuels complices.

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