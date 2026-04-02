Togo: Le pays monte, l'espoir grandit

Bonne nouvelle pour le football togolais. Le nouveau classement FIFA publié mercredi récompense les récentes performances des Éperviers : le Togo gagne trois places et se hisse au 121e rang mondial, contre la 124e position précédemment.

Sur le continent, la sélection occupe désormais la 24e place. Cette progression est le fruit direct des résultats enregistrés lors de la dernière trêve internationale : un nul encourageant face à la Guinée (2-2) et une victoire convaincante contre le Niger (1-0). Deux matchs qui illustrent la montée en puissance d'une équipe en pleine reconstruction sous la houlette du technicien français Patrice Neveu. Si le chemin reste long pour retrouver une stabilité durable, les Éperviers envoient des signaux positifs. La dynamique est là, et ce classement en est la confirmation.