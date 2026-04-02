Tunisie: Hydrocarbures, électricité, mines - Tunis et Alger élargissent leur coopération

Le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, et le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjâl, ont reçu, mercredi à Alger, le président du Conseil national des régions et des districts, Imed Derbali, en visite officielle à la tête d'une délégation parlementaire.

Lors de cette rencontre, Derbali a mis en avant la solidité des relations de coopération entre la Tunisie et l'Algérie, notamment dans les secteurs de l'énergie et des énergies renouvelables. Il a insisté sur la nécessité de renforcer davantage la coordination, la concertation et le partenariat bilatéral afin de garantir la sécurité énergétique des deux pays.

Les échanges ont porté sur l'état des lieux et les perspectives de la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie, des hydrocarbures, des mines et des énergies renouvelables. Les deux parties ont souligné le caractère historique et stratégique de ces relations, tout en explorant les moyens de les consolider, notamment dans la production et la commercialisation des hydrocarbures, ainsi que dans la production et le transport de l'électricité.

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Les discussions ont également permis de faire le point sur l'avancement des projets communs, en particulier le renforcement de l'interconnexion électrique entre la Tunisie et l'Algérie. Les opportunités de coopération dans le secteur minier, notamment dans le phosphate, ainsi que le développement de l'échange d'expertises et de la formation, ont également été abordées.

De leur côté, les deux ministres algériens ont présenté les grandes orientations des programmes de développement de leurs secteurs respectifs, réaffirmant leur volonté de renforcer les relations entre les institutions des deux pays, en ligne avec les orientations des présidents Kaïs Saïed et Abdelmadjid Tebboune. Ils ont souligné l'importance de consolider un partenariat économique durable et mutuellement bénéfique.

La rencontre s'est déroulée en présence de Youssef Berkaoui, vice-président du Conseil national des régions et des districts, de membres de la délégation parlementaire, de Karima Bekkir Tafer, secrétaire d'État chargée des Mines, ainsi que de Rabah Boughali, vice-président du Conseil de la nation, et de plusieurs responsables des deux ministères.