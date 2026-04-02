Tunisie: Biodiversité - L'Algérie et le pays esquissent une feuille de route conjointe

Les travaux de l'atelier régional algéro-tunisien consacré à la protection des zones humides et de la biodiversité ont abouti à l'identification de solutions pratiques de coopération bilatérale et à la présentation des premières ébauches de feuilles de route.

Ces documents constitueront la base d'un plan d'action conjoint visant à préserver la biodiversité et à renforcer la résilience face aux changements environnementaux mondiaux.

La deuxième journée de cet atelier, organisée à Bejaia (Algérie), a été marquée par une série de visites de terrain. Selon les données publiées par le Fonds mondial pour la nature (WWF) Afrique du Nord, ces visites ont permis aux délégations et aux experts de diagnostiquer la réalité écologique et d'échanger sur les solutions adaptées aux défis environnementaux actuels.

Cette rencontre a donné lieu à des interventions techniques et scientifiques menées par des experts du WWF et de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN). L'accent a été mis sur les derniers mécanismes de conservation et de gestion, tout en focalisant sur l'importance des indicateurs biologiques pour le suivi et l'évaluation de la santé des écosystèmes.

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Cet atelier, placé sous le thème : « Initiative conjointe entre l'Algérie et la Tunisie : Protection des zones humides, biodiversité et défis climatiques », a réuni les Directions générales des forêts de Tunisie (DGF) et de l'Algérie dans le cadre d'une approche régionale visant à renforcer la protection du patrimoine naturel.

Les discussions ont porté sur les moyens de soutenir la résilience des écosystèmes des deux pays face aux changements climatiques accélérés, notamment la succession des périodes de sécheresse, les incendies de forêts et l'aggravation du stress hydrique.

Les participants ont passé en revue les stratégies nationales adoptées en Tunisie et en Algérie pour la protection des zones humides et des réserves naturelles, tout en partageant les expertises sur les meilleures pratiques de préservation de ces espaces.

D'après le WWF, cet atelier représente une étape cruciale vers l'édification d'un partenariat régional durable et innovant, axé sur la promotion de solutions fondées sur la nature pour faire face aux défis climatiques.