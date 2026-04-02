Togo: Le projet COSO transforme les régions du nord

2 Avril 2026
Togonews (Lomé)

Dans les régions septentrionales, longtemps marquées par des fragilités économiques et des défis sécuritaires, une dynamique nouvelle est à l'œuvre.

Le Projet de cohésion sociale des régions nord du Golfe de Guinée (COSO) s'impose progressivement comme un levier de transformation pour des communautés qui en avaient besoin, explique Waraa paru jeudi. Conçu pour répondre aux défis multidimensionnels de ces zones vulnérables, le COSO mise sur une approche intégrée : activités génératrices de revenus, formations professionnelles et appui aux initiatives locales. Des mécanismes concrets qui offrent de nouvelles perspectives là où les opportunités étaient rares, réduisent les facteurs de vulnérabilité et renforcent l'autonomie des bénéficiaires.

Les résultats commencent à se faire sentir. Depuis son lancement en 2022 jusqu'à fin décembre 2025, le projet affiche un taux de décaissement global de 52,29%, soit 25,6 milliards de francs CFA mobilisés au bénéfice des populations.

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