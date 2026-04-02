Togo: Les routes commerciales de demain passeront par Lomé

Le ministre délégué à l'Economie maritime, Édem Kokou Tengue, vient de participer à Saint-Pétersbourg, au premier Forum International des Transports et de la Logistique (ITLF), organisé par le ministère russe des Transports.

Au-delà des corridors et des conteneurs, c'est d'abord une relation historique que la délégation togolaise a tenu à rappeler. Depuis l'établissement des relations diplomatiques russo-togolaises en 1960, année même de l'indépendance du Togo, les liens entre Lomé et Moscou n'ont cessé de se renforcer.

La visite du président du Conseil Faure Gnassingbé à Moscou en novembre 2025, a marqué l'ouverture d'une nouvelle ère de coopération multisectorielle - sécurité alimentaire, agriculture, énergie, commerce - confortée par la ratification d'un accord-cadre de coopération militaire. Lors de son intervention, M. Tengue s'est concentré sur le volet économique. Et notamment sur le potentiel offert par le port de Lomé (PAL).

Premier port à conteneurs d'Afrique subsaharienne, seul port de la région classé dans le Top 100 mondial (92e selon le Lloyd's List 2025), avec 2,06 millions d'EVP manutentionnés en 2024, en hausse de 8%, et un record continental établi en mars 2025 avec 123 000 mouvements de conteneurs en un seul mois.

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La plateforme peut accueillir les plus grands porte-conteneurs du monde. Un investissement de plus de 500 millions d'euros, soutenu par MSC et China Merchants Port Holdings, a permis cette montée en puissance spectaculaire. Mais la force du PAL réside surtout dans sa vocation régionale : 92% du trafic de transit destiné aux pays de l'Alliance des États du Sahel - Mali, Burkina Faso, Niger - transite par Lomé. Couplé à la Plateforme Industrielle d'Adétikopé (PIA), port sec à 27 km de la côte, cet écosystème logistique intégré permet de réduire les coûts de 15 à 25% pour les importateurs sahéliens.

Le ministre déléguée a fait valoir une vision audacieuse : connecter le corridor International de transport Nord-Sud eurasiatique aux routes maritimes du Golfe de Guinée, faisant de Lomé le hub de transbordement privilégié pour les marchandises russes et eurasiennes à destination de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel. Une continuité logistique qui transformerait la géographie commerciale mondiale. Le Togo a également plaidé pour des partenariats renforcés en matière de formation maritime et logistique, ainsi que pour l'interconnexion des systèmes douaniers et logistiques, dans la dynamique du futur Port Community System que Lomé s'apprête à lancer.

Édem Kokou Tengue a livré un message d'une clarté stratégique : dans un monde multipolaire en recomposition, le Togo choisit la diversification de ses partenariats et s'impose comme un acteur logistique de premier plan. Fort de sa stabilité politique, de ses infrastructures portuaires de classe mondiale et de sa position géostratégique, le Togo ne tend pas la main par défaut. Il le fait en position de force, avec un port avec la conviction que les routes commerciales de demain passeront par Lomé.