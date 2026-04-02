Ethiopie: Vers un renouveau porteur d'espoir

Addis-Abeba — Le 2 avril 2018 demeure une date charnière dans l'histoire contemporaine de l'Éthiopie, incarnant un moment de renouveau, de détermination et d'espérance, selon le Service de communication du gouvernement.

Dans son communiqué, l'institution présente cette journée comme un pont entre les générations, marquant la volonté de surmonter les profondes difficultés sociales, politiques et économiques pour engager le pays sur la voie du développement et de la prospérité.

Entre 2018 et 2026, l'Éthiopie a traversé des épreuves majeures, mais en est sortie renforcée, enregistrant des avancées significatives dans plusieurs secteurs. Porté par des réformes ambitieuses et des efforts collectifs, le pays a amorcé une transformation notable, évoluant d'une situation de vulnérabilité vers une dynamique de résilience et de renouveau.

Ce processus a également contribué à redéfinir l'identité du pays et à renforcer sa place sur la scène internationale.

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Sur le plan politique, cette date a posé les bases d'une gouvernance plus inclusive, valorisant la diversité, consolidant l'unité nationale et mettant en avant l'intérêt général.

Le dialogue politique élargi et les initiatives de justice transitionnelle ont favorisé cet environnement, tandis que les entités fédérées ont gagné en autonomie et que le système politique s'est orienté vers davantage de concertation et de coopération.

Sur le plan économique, la période a marqué une transition du déséquilibre vers la stabilisation et la restructuration.

Confrontée à un lourd endettement et à des politiques contraignantes, l'Éthiopie a engagé des réformes majeures, réorganisé sa dette et amorcé une diversification de son économie au-delà du secteur agricole.

Des projets structurants, tels que le Grand barrage de la Renaissance, ont ouvert de nouvelles perspectives en matière d'indépendance énergétique et de développement durable.

Sur le plan diplomatique, le pays est passé d'une approche prudente à un rôle plus affirmé et influent, accueillant des dirigeants internationaux et contribuant activement aux discussions africaines.

Parallèlement, les centres urbains ont connu une transformation visible, portée par le développement des infrastructures, les avancées technologiques et la mise en place de corridors économiques, répondant aux aspirations d'une jeunesse de plus en plus connectée.

Sur le plan social, l'unité nationale s'est consolidée tout en valorisant la diversité.

Les différences sont davantage perçues comme une richesse, tandis que la solidarité s'est renforcée à travers des expériences partagées.

Les réponses collectives face aux catastrophes naturelles et aux pressions extérieures ont illustré la résilience du pays et nourri un sentiment d'appartenance commun.

Aujourd'hui, l'Éthiopie poursuit ses efforts pour préserver sa souveraineté dans les domaines politique, économique, énergétique et alimentaire.

Son engagement en faveur des énergies renouvelables et de la mobilité durable témoigne de sa volonté d'innover et de s'inscrire dans une trajectoire de développement durable.

Malgré les défis encore présents, le pays avance avec détermination, porté par une influence croissante, une économie en mutation et la résilience remarquable de sa population, conclut le communiqué.