Ethiopie: Le pays et la Chine engagent des discussions de haut niveau afin de consolider leur coopération bilatérale dans le domaine du développement

2 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Une délégation éthiopienne, conduite par Ahmed Shide, ministre des Finances, a mené des consultations de haut niveau avec Liu Junfeng, vice-président de l'Agence chinoise de coopération internationale pour le développement (CIDCA), dans le but de consolider davantage le partenariat historique entre l'Éthiopie et la Chine.

Selon une publication du ministère des Finances sur les réseaux sociaux, les échanges ont principalement porté sur le renforcement de la coopération bilatérale afin de soutenir les priorités de développement de l'Éthiopie.

La délégation éthiopienne a notamment mis en avant les réformes économiques en cours ainsi que l'agenda national de développement, insistant sur la nécessité de poursuivre une collaboration étroite pour favoriser une croissance durable et une transformation structurelle.

Pour sa part, le vice-président Liu a réitéré l'engagement de la Chine à accompagner l'Éthiopie à travers un partenariat renforcé, incluant des financements concessionnels, un appui technique et des initiatives de renforcement des capacités.

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Les discussions ont également permis de faire le point sur les projets en cours et d'identifier de nouvelles perspectives de coopération dans des secteurs stratégiques tels que les infrastructures ferroviaires, l'agriculture, le numérique, l'industrie et la santé.

La rencontre s'est achevée sur une volonté commune de consolider le dialogue institutionnel et de maintenir une coordination étroite, afin de concrétiser les priorités partagées et de renforcer davantage le partenariat stratégique global entre l'Éthiopie et la Chine.

Lire l'article original sur ENA.

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