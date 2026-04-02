Ethiopie: Le Bangladesh entend s'inspirer de l'expérience éthiopienne en matière de mobilité électrique, selon son ambassadeur

2 Avril 2026
Ethiopian News Agency (Addis Ababa)

Addis-Abeba — Le Bangladesh envisage de s'appuyer sur l'exemple de l'Éthiopie dans le développement des véhicules électriques, une orientation qui permet au pays de mieux résister aux fluctuations du marché mondial de l'énergie, a affirmé l'ambassadeur bangladais en Éthiopie, le vice-maréchal de l'air Sitwat Nayeem.

Dans une interview exclusive accordée à ENA, le diplomate a salué la décision des autorités éthiopiennes de restreindre l'importation de véhicules fonctionnant au diesel et à l'essence.

Il a souligné que, malgré les réticences initiales liées notamment au coût des batteries, la population éthiopienne reconnaît désormais la pertinence de cette politique, qu'il a qualifiée de visionnaire.

Selon lui, cette stratégie a permis à l'Éthiopie de réduire significativement sa dépendance aux combustibles fossiles, la rendant ainsi moins vulnérable aux perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole.

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Évoquant la situation de son pays, l'ambassadeur a indiqué que le Bangladesh, fortement dépendant des importations de carburant, notamment en provenance du Moyen-Orient, fait actuellement face à des difficultés, dont des mesures de rationnement.

Dans ce contexte, il a appelé son gouvernement à s'inspirer de l'approche éthiopienne et à adopter des politiques similaires afin de renforcer sa résilience énergétique.

Par ailleurs, le diplomate a mis en garde contre les effets du changement climatique, en particulier la montée du niveau de la mer, qui menace gravement le Bangladesh en réduisant ses terres agricoles.

Il a également insisté sur la responsabilité des principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre, appelant à des mécanismes de compensation en faveur des pays les moins pollueurs mais les plus vulnérables.

Enfin, il a plaidé pour une mobilisation collective des pays en développement afin de faire entendre leurs préoccupations sur la scène internationale et obtenir des réponses concrètes face aux défis climatiques.

Lire l'article original sur ENA.

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