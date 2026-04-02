Ethiopie: Le Bangladesh entend s'inspirer de l'expérience éthiopienne en matière de mobilité électrique, selon son ambassadeur

Addis-Abeba — Le Bangladesh envisage de s'appuyer sur l'exemple de l'Éthiopie dans le développement des véhicules électriques, une orientation qui permet au pays de mieux résister aux fluctuations du marché mondial de l'énergie, a affirmé l'ambassadeur bangladais en Éthiopie, le vice-maréchal de l'air Sitwat Nayeem.

Dans une interview exclusive accordée à ENA, le diplomate a salué la décision des autorités éthiopiennes de restreindre l'importation de véhicules fonctionnant au diesel et à l'essence.

Il a souligné que, malgré les réticences initiales liées notamment au coût des batteries, la population éthiopienne reconnaît désormais la pertinence de cette politique, qu'il a qualifiée de visionnaire.

Selon lui, cette stratégie a permis à l'Éthiopie de réduire significativement sa dépendance aux combustibles fossiles, la rendant ainsi moins vulnérable aux perturbations de l'approvisionnement mondial en pétrole.

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Évoquant la situation de son pays, l'ambassadeur a indiqué que le Bangladesh, fortement dépendant des importations de carburant, notamment en provenance du Moyen-Orient, fait actuellement face à des difficultés, dont des mesures de rationnement.

Dans ce contexte, il a appelé son gouvernement à s'inspirer de l'approche éthiopienne et à adopter des politiques similaires afin de renforcer sa résilience énergétique.

Par ailleurs, le diplomate a mis en garde contre les effets du changement climatique, en particulier la montée du niveau de la mer, qui menace gravement le Bangladesh en réduisant ses terres agricoles.

Il a également insisté sur la responsabilité des principaux pays émetteurs de gaz à effet de serre, appelant à des mécanismes de compensation en faveur des pays les moins pollueurs mais les plus vulnérables.

Enfin, il a plaidé pour une mobilisation collective des pays en développement afin de faire entendre leurs préoccupations sur la scène internationale et obtenir des réponses concrètes face aux défis climatiques.