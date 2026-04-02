Afrique de l'Ouest: Soutien au développement et création d'emplois dans l'UEMOA - La Boad et la Sfi de la Banque mondiale renforcent leur partenariat

La Banque ouest africaine de développement (Boad) et la Société financière internationale (Sfi), membre du Groupe de la Banque mondiale, ont tenu le 1er avril 2026, un atelier de travail de haut niveau au siège de la Boad à Lomé afin de renforcer leur partenariat en faveur de projets transformateurs pour la croissance et la création d'emplois.

Sous l'égide de Serge Ekué, Président de la Boad, et d'Ethiopis Tafara, vice-président de la Sfi pour l'Afrique, renseigne un communiqué de presse, cette rencontre a réuni les équipes de direction régionales et sectorielles des deux Institutions autour d'un agenda ambitieux visant à renforcer leur coopération dans les secteurs clés du développement régional : l'énergie, l'agriculture, les ressources naturelles et les instruments de financement innovants.

Depuis plusieurs années, rappelle le document, la Boad et la Sfi maintiennent un partenariat solide, matérialisé par des opérations de cofinancement à fort impact au service du développement du secteur privé dans la sous-région. Cette alliance s'inscrit dans les stratégies mises en œuvre par les deux Institutions pour apporter des solutions concrètes aux défis auxquels la zone Uemoa est confrontée : amélioration de l'accès à l'énergie, gestion durable des ressources naturelles, et transformation agricole.

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La rencontre organisée le 1er avril, marque une nouvelle étape dans l'approfondissement de cette collaboration et ouvre la voie à des initiatives renforcées en faveur d'un développement inclusif et durable. Selon le document, il y a eu des échanges structurés autour de quatre axes prioritaires. Agriculture et sécurité alimentaire : les deux institutions ont exploré les opportunités de collaboration dans le cadre de l'initiative de l'initiative Global AgriConnect (Gap) du Groupe de la Banque mondiale, ainsi que la faisabilité d'une émission d'obligations durables de l'Uemoa adossées à la filière anacarde -- un instrument inédit pour la région.

Concernant l'énergie et les ressources naturelles, les discussions ont porté sur les opportunités de cofinancement dans le secteur des énergies renouvelables et du gaz ainsi que sur la gestion durable des ressources en eau. Pour les financements innovants, les équipes ont évalué la faisabilité d'un mécanisme de financement croisé XOF-EUR, une initiative novatrice qui permet aux deux Institutions d'augmenter leur capacité de financement dans la sous-région.

Pour le logement abordable, les opportunités de financement dans le secteur du logement abordable pour les populations des pays membres de l'Uemoa ont également été explorées.

À l'issue des travaux, les deux Institutions ont convenu d'un plan d'action concret définissant les projets prioritaires de cofinancement, les modalités de participation de la Boad à l'initiative Gap ainsi qu'une feuille de route pour le développement des instruments financiers innovants envisagés. Ce dialogue fait écho à la vision commune de la Boad et de la Sfi de contribuer à la réduction de la pauvreté, à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie des populations de l'Uemoa.