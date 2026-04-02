Maroc: La société Fenie Brossette annonce un accroissement de 8% de son chiffre d'affaires consolidé en 2025

Au 31 décembre 2025, le chiffre d'affaires consolidé de la société marocaine Fenie Brossette, qui opère entre autres dans les BTP, l'industries, l'automobile, s'est accru de 8% par rapport au 31 décembre 2024, selon les indicateurs du 4ème trimestre 2025 établis par la direction de l'entreprise.

Ces indicateurs ont mis en exergue un chiffre d'affaires de 757 millions de dirhams (MDH) contre 698 MDH en 2024. « Cette performance a été enregistrée principalement en raison de la croissance du chiffre d'affaires sur les métiers de l'automobile, de l'industrie et du BTP », a laissé entendre la direction de Fenie Brossette.

L'endettement net consolidé de la société à l'issue de l'année 2025 s'établit à 58 MDH en baisse de 7 MDH par rapport à la fin d'année 2024 en raison de la réduction du besoin en fonds de roulement, a souligné la direction de Fenie Brossette.

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Sur les perspectives qui se dessinent pour leur entreprise, les responsables de cette structure avancent que dans un environnement qui continue à être porté par la dynamique des projets d'infrastructures « Fenie Brossette poursuit la mise en oeuvre des initiatives de son plan de développement dans l'ambition d'améliorer sa performance opérationnelle, accroître sa compétitivité et sécuriser une croissance durable et profitable. »