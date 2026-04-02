Burkina Faso: Journée d'exemplarité fiscale - Le ministre de la Justice, Rodrigue Bayala, donne le bon exemple

Le ministère de la Justice a organisé une journée dédiée à l'exemplarité fiscale, le mardi 31 mars 2026, à Ouagadougou. A l'occasion, le ministre, Rodrigue Bayala, a invité l'ensemble des travailleurs à s'acquitter de leurs obligations fiscales.

Le ministère de la Justice veut promouvoir l'exemplarité fiscale au sein du département. C'est pourquoi, il a organisé ce mardi 31 mars 2026 à Ouagadougou, une journée dédiée à l'exemplarité fiscale à l'endroit de l'ensemble de son personnel. A cet effet, une équipe mobile de la direction générale des impôts a été déployée pour permettre aux agents d'effectuer le paiement de leurs impôts sur place.

Les impôts concernés par cette opération sont notamment la taxe de résidence, la taxe sur les véhicules à moteur, celle sur les armes, l'impot sur les revenus fonciers et la contribution foncière applicable aux propriétés bâties et non bâties. Et c'est le ministre de la Justice, Rodrigue Bayala, qui a donné le top départ en s'acquittant de ses taxes fiscales à hauteur de 56 000 F CFA.

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Il a salué cette initiative qui vise à encourager les agents à s'acquitter de leurs obligations fiscales. Il les a, de ce fait, invités à être des citoyens exemplaires en payant leurs taxes et impôts. A travers l'organisation de cette journée, a indiqué le ministre Bayala, son département entend renforcer la contribution des agents au financement des services publics et en même temps réitérer l'engagement fiscal en son sein. Il a rappelé, en outre, que cette journée s'inscrit dans une dynamique de mobilisation de ressources financières afin de soutenir les actions de développement au Burkina Faso.