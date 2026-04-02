Burkina Faso: An I de la proclamation de la Révolution progressiste populaire - L'abécédaire du révolutionnaire, selon le président du Faso

Dans son message lors de la cérémonie de montée des couleurs, 1er avril 2026, le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé les valeurs qui doivent guider les Burkinabè dans leurs actions, leurs actes et leurs comportements. Il a dressé le portrait du révolutionnaire qui repose principalement sur trois qualités nécessaires et indispensables.

La première qualité évoquée par le capitaine Ibrahim Traoré est l'amour. « Le révolutionnaire est celui qui a l'amour de sa Patrie et l'amour des peuples épris de paix et de justice », indique le chef de l'Etat. Il précise que tout Burkinabè doit, dans son comportement, dans son langage, par ses actes, prêcher l'amour autour de lui, autour de sa communauté et surtout avec ses compatriotes. La deuxième valeur prêchée par le président du Faso est la recherche de la connaissance. « Un ignorant ne peut pas être révolutionnaire. Quelqu'un qui stagne, qui est borné, ne peut pas être révolutionnaire.

Le révolutionnaire cherche la connaissance, parce que c'est par la connaissance qu'on révolutionne nos vies », soutient le chef de l'Etat. La troisième valeur, selon lui, est la fermeté face à l'oppresseur. « Le révolutionnaire s'oppose fermement à l'oppresseur. Il s'oppose fermement à celui qui cherche à dominer. Il s'oppose à l'impérialisme », ajoute le capitaine Traoré. Le président du Faso a également saisi la tribune de cette cérémonie aux couleurs nationales pour annoncer la sortie prochaine du Manifeste de la Révolution.

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