Burkina Faso: An I de la proclamation de la Révolution progressiste populaire - L'abécédaire du révolutionnaire, selon le président du Faso

1 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Dans son message lors de la cérémonie de montée des couleurs, 1er avril 2026, le Président du Faso, chef de l'Etat, le capitaine Ibrahim Traoré, a rappelé les valeurs qui doivent guider les Burkinabè dans leurs actions, leurs actes et leurs comportements. Il a dressé le portrait du révolutionnaire qui repose principalement sur trois qualités nécessaires et indispensables.

La première qualité évoquée par le capitaine Ibrahim Traoré est l'amour. « Le révolutionnaire est celui qui a l'amour de sa Patrie et l'amour des peuples épris de paix et de justice », indique le chef de l'Etat. Il précise que tout Burkinabè doit, dans son comportement, dans son langage, par ses actes, prêcher l'amour autour de lui, autour de sa communauté et surtout avec ses compatriotes. La deuxième valeur prêchée par le président du Faso est la recherche de la connaissance. « Un ignorant ne peut pas être révolutionnaire. Quelqu'un qui stagne, qui est borné, ne peut pas être révolutionnaire.

Le révolutionnaire cherche la connaissance, parce que c'est par la connaissance qu'on révolutionne nos vies », soutient le chef de l'Etat. La troisième valeur, selon lui, est la fermeté face à l'oppresseur. « Le révolutionnaire s'oppose fermement à l'oppresseur. Il s'oppose fermement à celui qui cherche à dominer. Il s'oppose à l'impérialisme », ajoute le capitaine Traoré. Le président du Faso a également saisi la tribune de cette cérémonie aux couleurs nationales pour annoncer la sortie prochaine du Manifeste de la Révolution.

 

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Lire l'article original sur Sidwaya.

Tagged:
Copyright © 2026 Sidwaya. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.