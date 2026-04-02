Le ministre de la Justice, Rodrigue Bayala, a présidé le lancement officiel des conférences sur le civisme et la citoyenneté dans les écoles et universités, le mercredi 1er avril 2026 à Ouagadougou, dans le cadre de la première édition des JEPPC.

Le lancement officiel des conférences sur le civisme et la citoyenneté dans les écoles et universités, qui se veulent un appel à renforcer la citoyenneté en milieu éducatif, a eu lieu, mercredi 1er avril 2026, à Ouagadougou au lycée municipal Rimvougré. Pour le ministre de la Justice, Rodrigue Bayala, cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'édition 2026 de la première phase des journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC).

Placées sur le thème : « Produisons burkinabè, consommons burkinabè : notre assiette, notre fierté », ces journées visent à promouvoir la consommation des produits « made in Burkina ». M. Bayala a souligné que ce lancement marque le départ de 30 conférences qui seront organisées sur l'ensemble du territoire dont 6 dans la région du Kadiogo. Il a invité les élèves à s'impliquer davantage dans des initiatives concrètes telles que les jardins scolaires. Le ministre de la justice a également remercié l'ensemble des acteurs du système éducatif pour leurs efforts fournis en faveur d'une éducation de qualité.

Le ministre de l'Enseignement secondaire, de la Formation technique et professionnelle, Moumouni Zoungrana, par ailleurs parrain de la cérémonie, a rappelé aux élèves leur rôle fondamental dans la construction du Burkina. « Le bon citoyen c'est celui qui respecte les textes de son pays », a-t-il ajouté. La proviseure du lycée municipal Rimvougré, Yaï Aminata Marie Nagoulé, a exprimé aux autorités sa gratitude pour le choix porté sur son établissement pour la cérémonie de lancement des conférences en faveur des jeunes. Elle a rappelé que l'éducation est indispensable pour une société souveraine et prospère.

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« L'indépendance ne saurait être effective sans notre indépendance sur le plan alimentaire », a-t-elle poursuivi. Mme Nagoulé a réaffirmé son engagement à inculquer aux élèves, les valeurs de patriotisme et d'engagement citoyenne.