Burkina Faso: Promotion de l'entrepreneuriat communautaire - L'APEC et la Banque agricole du Faso renforcent leur collaboration

L'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire a effectué, le mardi 31 mars 2026, une visite d'échanges autour de l'actionnariat populaire, à la Banque agricole du Faso, à Ouagadougou.

Renforcer la synergie entre les institutions financières et les initiatives d'entrepreneuriat communautaire. C'est dans cette optique que l'Agence pour la promotion de l'entrepreneuriat communautaire (APEC) a échangé, le 31 mars 2026, à Ouagadougou, avec les responsables et agents de la Banque agricole du Faso (BADF). Cette rencontre s'inscrit dans une dynamique de sensibilisation et de mobilisation des acteurs du secteur bancaire autour de l'actionnariat populaire et du financement endogène du développement.

La rencontre a permis de présenter aux collaborateurs de la BADF les mécanismes et les enjeux de l'actionnariat populaire prôné par l'APEC, en vue de susciter leur adhésion et leur participation active. Pour le directeur général de la Banque agricole du Faso, Mahamadi Sougrinoma Zoromé, cette visite traduit la solidité d'un partenariat déjà ancien entre les deux structures. « L'APEC a toujours été un partenaire privilégié pour les acteurs qui souhaitent le développement de notre pays. Nous avons fait le choix de nous développer par nous-mêmes, avec nos propres moyens », a-t-il affirmé.

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Selon lui, l'accompagnement de l'APEC constitue également une opportunité pour le secteur bancaire. « La banque a besoin d'une clientèle dynamique. En soutenant l'APEC, nous contribuons à faire émerger des entreprises solides, capables de générer des emplois et de renforcer notre portefeuille client », a-t-il expliqué. M. Zoromé a insisté sur la nécessité pour les Burkinabè de s'investir dans leur propre économie, plutôt que de chercher ailleurs des modèles de réussite. « Ce qui est intéressant avec l'APEC, c'est que nous sommes dans le concret. Les investissements réalisés sont visibles sur le terrain », a-t-il souligné.

De son côté, le directeur général de l'APEC, Karim Traoré, a indiqué que cette rencontre s'inscrit dans une stratégie de communication de proximité visant les secteurs clés de l'économie nationale. « Le secteur bancaire est stratégique. Il regroupe des acteurs bien informés et constitue un levier important pour la mobilisation de l'actionnariat populaire », a-t-il déclaré. Le DG de l'APEC a également salué la mobilisation des agents de la Banque agricole du Faso, qu'il considère comme un signe d'intérêt pour l'initiative.

« Chaque collaborateur est un souscripteur potentiel. Il est donc essentiel de leur expliquer le fonctionnement du modèle économique et les retombées attendues », a-t-il ajouté. Selon lui, l'objectif est de rassurer les potentiels souscripteurs sur l'utilisation des fonds mobilisés, tout en mettant en avant les bénéfices à court et long termes. « Les entreprises communautaires vont générer des emplois dans l'immédiat, puis produire des excédents financiers à moyen terme, permettant ainsi le versement de dividendes », a-t-il expliqué.