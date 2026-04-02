Burkina Faso: Il a bénéficié de la clémence du Tribunal pour sa sincérité

2 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par Kamélé Fayama et Yacouba Belem

Etudiant de nationalité ivoirienne, résidant au secteur 17 de Bobo-Dioulasso, B.I a comparu à la chambre correctionnelle du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso, le vendredi 27 mars 2026, pour des faits de vol de téléphones portables et de numéraire.

Interrogé sur la paternité des faits qui lui sont reprochés, il a reconnu sans détour avoir profité de l'inattention de ses victimes pour soustraire leurs biens sur un chantier de construction où il était lui-même engagé comme manœuvre. Les éléments matériel et moral étant établis, le procureur du Faso près le TGI a demandé au Tribunal de le déclarer coupable des faits de vol. En répression, le parquet, au regard de sa constance depuis le début de la procédure et de son statut de délinquant primaire, a émis le vœu que l'étudiant bénéficie d'une chance pour lui permettre de bien se conduire.

 

 

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