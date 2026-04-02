Burkina Faso: An I de la proclamation de la revolution progressive populaire - Le Président du Faso annonce la sortie du « Manifeste de la Révolution »

1 Avril 2026
Sidwaya (Ouagadougou)

Le Président du Faso, Son Excellence le Capitaine Ibrahim TRAORÉ, a présidé, ce mercredi au Palais de Koulouba, la cérémonie de montée des couleurs dans le cadre des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), phase 1 de l'année 2026. Cette cérémonie marque également l'An I de la proclamation de la Révolution Progressiste Populaire (RPP).

Pour le Capitaine Ibrahim TRAORÉ « l'ordre et la discipline restent le socle et la force d'une révolution ». Le Chef de l'État rappelle qu'aucune révolution ne peut réussir dans le désordre, dans l'anarchie et dans l'indiscipline. Afin de permettre au Burkinabè de cerner la quintessence de la Révolution Progressiste Populaire, le Chef de l'État annonce la publication prochaine d'un Manifeste « dans lequel sont inscrites les grandes lignes de notre Révolution en ce qui concerne plusieurs domaines sociaux de notre Patrie ».

Dans son message, le Capitaine Ibrahim TRAORÉ a salué la bravoure des Forces combattantes qui, sur le terrain, ont reconquis plusieurs localités jadis sanctuaires de l'ennemi. Le Chef de l'État a exhorté les serviteurs et le Peuple à développer l'esprit de combativité à l'image des Forces combattantes pour le développement de la Patrie. « Soyez fiers d'être ceux-là qui écrivent l'histoire de la Révolution du Burkina Faso, dans une Afrique plongée dans le sombre destin de la démocratie importée de ces impérialistes », indique le Président du Faso au peuple.

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