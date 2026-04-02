Nigeria: L'État du Plateau s'embrase après un massacre dans un bar de Jo

La ville de Jos, chef-lieu de l'État du Plateau au Nigéria, est plongée dans un cycle de violences dévastateur. Entre émeutes urbaines, représailles sanglantes et évacuations d'urgence, la situation sécuritaire menace l'équilibre précaire de cette région historiquement instable.

Tout a basculé à la suite d'une incursion armée d'une rare violence survenue le week-end dernier. Selon des informations rapportées par le média Africanews, une trentaine de personnes ont perdu la vie lors de l'attaque d'un débit de boisson. Ce drame, survenu durant le dimanche des Rameaux, a servi de détonateur à une colère populaire incontrôlable.

Dès mercredi, les rues de Jos ont été le théâtre d'émeutes violentes. Des véhicules ont été incendiés et plusieurs quartiers ont sombré dans le chaos. L'intervention des forces de sécurité, bien que musclée, a peiné à ramener le calme, laissant derrière elle de nombreux civils blessés, certains par balles, d'autres victimes de lynchages publics.

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La crise actuelle ravive des blessures profondes dans une zone où chrétiens et musulmans coexistent tant bien que mal. La propagation de rumeurs sur les réseaux sociaux, suggérant que la communauté chrétienne était spécifiquement visée, a mis le feu aux poudres. Pourtant, les témoignages recueillis par Africanews sur le terrain brossent le portrait d'une violence aveugle et de réactions en chaîne.

Au-delà de la dimension confessionnelle, le conflit s'enracine dans une problématique foncière chronique. La compétition féroce pour l'accès aux terres entre agriculteurs sédentaires et éleveurs nomades demeure le moteur principal de l'insécurité dans l'État du Plateau.

Le climat de terreur a forcé les institutions locales à prendre des mesures radicales. L'Université de Jos a ainsi ordonné l'évacuation immédiate de ses résidences, illustrant la détresse d'étudiants pris au piège des affrontements. Sur place, la panique est totale et les appels à l'aide se multiplient dans les quartiers les plus touchés, comme celui de Jenta Apata.

Face à cette escalade jugée critique, le sommet de l'État nigérian a réagi. Le président Bola Tinubu est attendu sur place ce jeudi. Ce déplacement officiel vise à présenter les condoléances de la nation aux familles endeuillées et à coordonner une réponse sécuritaire avec les autorités locales pour tenter de briser ce cercle vicieux de représailles.